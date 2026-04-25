Нікіта Кісельов - «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги

25 квітня 2026 13:18 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Нікіта Кісельов - «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги
Нікіта Кісельов - «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги

Нікіта Кісельов випустив трек «Вівтар» — переспів легендарного хіта Степана Гіги. Історія релізу, що зібрав мільйони переглядів у TikTok та Instagram.

Нещодавно у Києві відбувся концерт пам’яті відомого українського маестро Степана Гіги, життя якого обірвалося 12 грудня минулого року. Щоб вшанувати пам’ять великого артиста, на сцені столичного Палацу спорту зібралося близько 50 виконавців різних поколінь, які представили своє бачення легендарних хітів, що десятиліттями супроводжували українців - від родинних свят до важливих національних моментів.

Серед запрошених артистів був і український співак Нікіта Кісельов, який виконав популярну пісню Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар». Його версія композиції швидко стала справжнім хітом у мережі - українці були вражені новим звучанням добре знайомої пісні. Менш ніж за добу відео з виступу стрімко поширилися соцмережами та зібрали кілька мільйонів переглядів. Підписники масово почали звертатися до артиста з проханням випустити трек на цифрових платформах.

Відсьогодні пісня «Вівтар» доступна на всіх музичних платформах.

«Я дуже вдячний родині Степана Гіги - його доньці Квітославі та сину Степану - за те, що вони дозволили дати цій пісні нове життя. Для мене це велика честь. Ми довго вели перемовини, але нарешті ця композиція зможе зазвучати голосно - так, як за життя звучали всі пісні Степана Гіги. Дуже сумно, що від нас ідуть такі таланти, але я радію, що маю змогу доторкнутися до легенди», — каже Нікіта Кісельов.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Нікіта Кісельов

Допомогти журналістам

Популярне на сайті

tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK