Біль, прийняття та шлях до себе: нова історія пісні «Каюсь» від MILA NITICH

MILA NITICH презентувала українську версію хіта «Каюсь». Відверта сповідь про прощення себе, прийняття болю та шлях довжиною у 15 років. Слухайте та дивіться лірик-відео.

Історія боротьби за пісню

MILA NITICH презентувала українську версію пісні «Каюсь» та лірик-відео – композиції, яка з’явилася в її житті ще у 18 років і пройшла разом зі співачкою понад півтора десятиліття. Колись дуже особиста історія сьогодні звучить як сповідь про прийняття, прощення і вміння йти далі. Артистка зізнається: переклад був ризиком, але саме він відкрив у пісні новий, глибший і універсальний сенс.

Пісня «Каюсь» народилася для виконавиці у дуже ранній період життя. Тоді вона буквально виборювала її місце у своєму репертуарі – і ця боротьба стала частиною історії композиції.

Ця пісня з’явилась у моєму житті надто рано – у 18 років. Я дуже добре пам’ятаю, як буквально виборювала для неї місце у своєму репертуарі з Володимиром Бебешком. Він не хотів її брати, вважав, що цю пісню мені тоді зарано співати. А я впиралася й відстоювала її, бо відчувала, що вона – моя. Спочатку я закладала в неї одну, дуже особисту історію – історію своїх батьків. Але сьогодні я розумію: зараз у цій пісні зовсім інші сенси. Вона – не про конкретну людину. Вона – про кожного з нас, – говорить MILA NITICH.

Ризик і нове дихання

Довгий час співачка не наважувалася перекладати «Каюсь» українською. Її лякала відповідальність – щоб не зруйнувати тонку емоцію і не втратити глибину, адже невдалі переклади часто позбавляють пісні сили. Рішення з’явилося несподівано під час студійної зустрічі з поетом і автором текстів Гідаятом Сеїдовим – вони просто зібралися писати нову музику.

Я дуже хвилювалася, щоб пісня не була спаплюжена. Ми всі знаємо, як інколи переклади роблять пісні гіршими. Але я чомусь знала, що він зможе знайти ті слова, які донесуть справжню суть. Коли я прочитала готовий текст – я просто заплакала. Реально. Бо відчула: пісня отримала зовсім інший сенс, – згадує артистка.

Більше, ніж любовна драма

Саме тоді співачка усвідомила: «Каюсь» – це не про чергову любовну драму. Це пісня про внутрішній діалог, про розірване нутро кожного з нас, про втрати, біль і ті події, після яких ми вже ніколи не стаємо колишніми.

Я зрозуміла, що ця пісня написана про кожного з нас. Про те, що мені є в чому покаятися – перед Богом і перед собою. І що єдина людина, яку я повинна пробачити у своєму житті, – це я сама. Вона звучить настільки глибоко і широко, що кожен знайде в ній свою історію. Такі пісні в житті трапляються дуже рідко, – каже MILA.

Реакція слухачів лише підтвердила це відчуття: люди зізнаються, що слухають «Каюсь» по кілька разів на день і не можуть стримати сліз. Для співачки це і є головна цінність музики – здатність торкатися найглибших струн душі.

Колись мені сказали, що музику треба писати таку, яка чіпляє людину за хребет. Для мене хіт – це не швидка і не танцювальна пісня. Хіт – це те, що зачіпає серце. Я завжди знала, що «Каюсь» народжена, щоб залишитися в серцях людей, – підкреслює виконавиця.

Шлях до себе

Сьогодні «Каюсь» MILA називає піснею про прийняття. Про момент, коли вже неможливо нічого змінити – і залишається лише покаятися, попросити пробачення і йти далі. Перші слова композиції – «Я не шкодую ні про що» – вона вважає особистими й такими, що напряму стосуються її власної історії.

Я справді сьогодні ні про що не шкодую. Я розумію, що все відбулося не просто так – саме в той час і саме в тому місці, не раніше і не пізніше. Я сьогодні така, якою стала, бо пройшла весь цей шлях. Яким би болючим, важким чи безнадійним він іноді не здавався, у кожен момент мого життя він був потрібен для того, щоб прийти сьогодні до себе такої, якою я є, – зізнається співачка.

Окрему подяку MILA NITICH висловлює Сергію Могилевському, який працював над саундом, та всій команді, що долучилася до створення пісні. Вона переконана: сьогодні «Каюсь» звучить не як історія про стосунки між двома людьми, а як сповідь про шлях, біль, прийняття і найскладніше мистецтво в житті – пробачити собі за прийняті рішення.