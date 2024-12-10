«Збори ОСББ»: у Києві відбулася зіркова премʼєра наелектризованої комедії

9 грудня у кінотеатрі «Оскар» відбулася прем'єра фільму «Збори ОСББ».

Понад 600 гостей завітало до столичного кінотеатру «Оскар» (ТРЦ Gulliver), аби привітати команду фільму з довгоочікуваною премʼєрою. Серед них – зірки шоу бізнесу, лідери думок, друзі та партнери. Показ фільму в залах супроводжувався сміхом, часом нервовим (адже кожен впізнав на екрані себе самого чи свого сусіда), а титри супроводжувалися гучними оваціями. Наелектризована комедія «Збори ОСББ» поспішає на великі екрани.

У цей важливий вечір зібралася творча команда фільму, зокрема сценарист та продюсер Іван Мелашенко, режисер Мітя Шмурак та оператор-постановник Тимофій Аврамчук. Серед акторів можна було зустріти Євгена Яновича (айтівець Тарас), Мішу Лебігу (геймер Кирило), Тоню Хижняк (Юля, яка чи не найбільше піклується про купівлю генератора), Михайла Кукуюка (Гриша, який ганяє китайські електрокари), Ігор Портянко (шкільний вчитель історії Паша), Ольгу Сумську (Ірину, директорку дитсадочка), Ангеліну Самчик (Надя, ідеальна друга половинка Тараса), Марію та Олександра Рудинських (сімейна пара, що має двійко дітлахів, – Антон та Оксана).

Привітати команду зібралися зірки шоу-бізнесу, інфлюенсери, громадські діячі, актори кіно, друзі, родини та партнери, представники медіабізнесу, зокрема: співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, співак та тіктокер LOGVIN, cпівачка TARABAROVA, співачка TAYANNA, співачка Мішель Андраде, співачка Міла Нітіч, мольфар Макс Гордєєв, ведуча та співачка Анна Тульєва, співак OKS, блогерка Даша Кубік, репер Yarmak, інтервʼюерка Раміна Есхакзай, співак Вадим Олійник, шоумен Олександр Педан, актори студії «Мамахихотала» Анна Гресь, Олег Маслюк, Юрій Громовий, Дмитро Андрієнко, радіоведуча Ольга Вороніна, блогерки Міла Кузнєцова, Ірина Слюнько та мовчазна Антоніна.

«У цьому фільмі дуже актуальна тема – генератора, світла. Багато гумору, і він такий новорічний. Рекомендую подивитися», – поділилася враженнями блогерка та модель Міла Кузнецова.

«У фільмі піднімаються важливі теми – звичайні, життєві, з якими ми стикаємося кожного дня. Сам фільм хороший, і я б знову його подивився», – відгукнувся про комедію співак і тіктокер LOGVIN.

«Мені реально сподобався фільм. Я вважаю, що команда великі молодці, провели гарну роботу. А ще мені дуже сподобалося, що використали класичну музику. Бо класика в слоу-моушн це смішно! Я сміявся! Мені було прям смішно», – розповів після показу режисер та тревел-блогер Антон Птушкін.

«Всім раджу до перегляду. Це настільки душевно, настільки на часі! Дуже теплий фільм про кожного з нас», – поділилася враженнями TARABAROVA.