LOGVIN: «Музика — мій найкращий антидепресант»

30 жовтня 2025 16:22 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Співак та радіоведучий LOGVIN
Пресслужба

LOGVIN знає, як не сумувати восени: співак і радіоведучий розповів про свій ефективний спосіб боротьби з осінньою депресією.

Восени багато хто занурюється у смуток, але тільки не співак і радіоведучий LOGVIN.

Зірка зізнається: хандра просто не має шансів, коли поруч улюблені люди, свіже повітря і правильна музика.

«Для мене головне — рух. Я люблю прогулянки, зустрічі з друзями, живі емоції. А ще — музика. Вона лікує краще за будь-які ліки», — розповідає артист.

LOGVIN радить восени не ховатися під ковдру з телефоном, а навпаки — шукати натхнення у звуках, кольорах і людях. Бо, як каже співак, «навіть дощ може звучати в ритмі щастя, якщо слухати його серцем».

