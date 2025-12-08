Холостяк 14 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 05.12.2025

8 грудня 2025 20:05 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Холостяк 14 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 05.12.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 05.12.2025
05.12.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 8 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 8 випуску від 05.12.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На цьому тижні Холостяк попрощався відразу з трьома дівчатами. На минулій Церемонії троянд Тарас Цимбалюк не дав квітку двом дівчатам – Ользі та Оксані. Він запросив їх на парне побачення, яке передбачало виліт однієї з учасниць. Але на побаченні Холостяк вирішив відправити додому і Оксану, і Ольгу.

Оля, на восьмому тижні проєкту, так і не змогла відкритися головному герою. А Оксана, відмітив Тарас, поруч з ним замикається, хоча у будинку з дівчатами вона зовсім інша.

Ольга Дзундза

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Ольга Дзундза / instagram.com/holostyakstb

Оксана Шанюк

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Оксана Шанюк / instagram.com/holostyakstb

А от на самій Церемонії троянд Тарас вирішив попрощатися ще з однією дівчиною. На цей раз проєкт покинула Ірина. Холостяк помітив, що дівчина багато чого скриває, і вірити на 100% її словам він не може.

Ірина Кулешина

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Ірина Кулешина / instagram.com/holostyakstb

