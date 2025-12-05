Зважені та щасливі 10 сезон 8 випуск від 16.11.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: учасників ювілейного сезону стає все менше, а конкуренція між ними посилюється. Тому відтепер вони матимуть по 2 конкурси на тиждень, що робить умови на зважуванні ще більш непередбачуваними. Цього тижня ведучий Даніель Салем перевірить, хто з учасників засвоїв правила здорового харчування, яким навчила їх лікарка-дієтологиня Світлана Фус. А також жовта і синя команди позмагаються у конкурсі в басейні. Якими будуть результати восьмого тижня на проєкті? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 8 випуск від 16.11.2025.