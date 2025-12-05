Зважені та щасливі 10 сезон 8 випуск від 16.11.2025 дивитися онлайн

5 грудня 2025 12:51 Юлія Туренко
Зважені та щасливі 10 сезон 8 випуск від 16.11.2025 дивитися онлайн
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 16.11.2025
16.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 8 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 16.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожСмак дитинства: дивитися 7 випуск онлайн від 16.11.2025
Дивіться у 8 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: учасників ювілейного сезону стає все менше, а конкуренція між ними посилюється. Тому відтепер вони матимуть по 2 конкурси на тиждень, що робить умови на зважуванні ще більш непередбачуваними. Цього тижня ведучий Даніель Салем перевірить, хто з учасників засвоїв правила здорового харчування, яким навчила їх лікарка-дієтологиня Світлана Фус. А також жовта і синя команди позмагаються у конкурсі в басейні. Якими будуть результати восьмого тижня на проєкті? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 8 випуск від 16.11.2025.

8 випуск шоу Зважені та щасливі 10 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Зважені та щасливі дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

