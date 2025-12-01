FIЇNKA розповіла про освідчення від коханого

Зіркове подружжя – співачка FIЇNKA та актор Юрій Вихованець взяли участь у новому випуску шоу «Хто зверху?» та в перерві між зйомками розповіли про «освічення під прикриттям».

Хтось освідчується під час польоту на повітряній кулі або орендує цілий кінотеатр, а хтось обирає затишну вечерю вдома на двох. Усі ці моменти – особливі для пар. Та інколи історія пропозиції стає по-справжньому унікальною й навіть може перетворитися на цілу авантюру.

У студії «Хто зверху?» актор театру та кіно Юрій Вихованець розповів, який романтичний обман підготував для майбутньої дружини – співачки FIЇNKA, коли робив пропозицію.

Найромантичніший вчинок у моєму житті – це освічення. Ми з Іриною одногрупники, разом навчалися на акторів. І я знав, що вона хоче знятися у фільмі. Тому підговорив наших друзів-операторів. Вони прислали мені сценарій, потім ми придумали легенду. Сказали їй, що приїхали люди з Польщі, зніматимуть фільм, і що нас двох затвердили на ролі. Гонорар їй назвали дуже хороший, вона погодилася, думала, що знімається у кіно, – з усмішкою згадує Юрій Вихованець. – І під час зйомок я зробив їй пропозицію. Це була сцена про бандитів та американську мафію.

Співачка FIЇNKA з коханим / Пресслужба Нового каналу

Так відбулася пропозиція, яка стала одним з найтепліших спогадів у родині Вихованців.

Пропозиція була просто шикарна. Юрко мені сказав, що знімаюсь у кіно, а я цим дуже марила. Взагалі ніколи не думала, що стану співачкою, – зізнається FIЇNKA. – Знімалася до останнього, щиро грала роль, а то виявляється була пропозиція (сміється). І в результаті я не могла зрозуміти, що відбувається: зйомки фільму чи будем одружуватись (сміється).

