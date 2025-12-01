FIЇNKA розповіла про освідчення від коханого

1 грудня 2025 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

FIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Співачка FIЇNKA
Пресслужба Нового каналу

Зіркове подружжя – співачка FIЇNKA та актор Юрій Вихованець взяли участь у новому випуску шоу «Хто зверху?» та в перерві між зйомками розповіли про «освічення під прикриттям».

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Хтось освідчується під час польоту на повітряній кулі або орендує цілий кінотеатр, а хтось обирає затишну вечерю вдома на двох. Усі ці моменти – особливі для пар. Та інколи історія пропозиції стає по-справжньому унікальною й навіть може перетворитися на цілу авантюру. 

У студії «Хто зверху?» актор театру та кіно Юрій Вихованець розповів, який романтичний обман підготував для майбутньої дружини – співачки FIЇNKA, коли робив пропозицію. 

Найромантичніший вчинок у моєму житті – це освічення. Ми з Іриною одногрупники, разом навчалися на акторів. І я знав, що вона хоче знятися у фільмі. Тому підговорив наших друзів-операторів. Вони прислали мені сценарій, потім ми придумали легенду. Сказали їй, що приїхали люди з Польщі, зніматимуть фільм, і що нас двох затвердили на ролі. Гонорар їй назвали дуже хороший, вона погодилася, думала, що знімається у кіно, – з усмішкою згадує Юрій Вихованець. – І під час зйомок я зробив їй пропозицію. Це була сцена про бандитів та американську мафію.

Співачка FIЇNKA з коханим / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Так відбулася пропозиція, яка стала одним з найтепліших спогадів у родині Вихованців. 

Пропозиція була просто шикарна. Юрко мені сказав, що знімаюсь у кіно, а я цим дуже марила. Взагалі ніколи не думала, що стану співачкою, – зізнається FIЇNKA. – Знімалася до останнього, щиро грала роль, а то виявляється була пропозиція (сміється). І в результаті я не могла зрозуміти, що відбувається: зйомки фільму чи будем одружуватись (сміється).

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

ZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Новини

ZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Київ 24/7: як війна зробила героїв серіаліті Олександра Роменського та Джокера кращими друзями
Новини

Київ 24/7: як війна зробила героїв серіаліті Олександра Роменського та Джокера кращими друзями
Антоніна Хижняк розповіла про зйомки під обстрілом
Новини

Антоніна Хижняк розповіла про зйомки під обстрілом
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим

Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим
МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK