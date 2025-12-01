FIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Зіркове подружжя – співачка FIЇNKA та актор Юрій Вихованець взяли участь у новому випуску шоу «Хто зверху?» та в перерві між зйомками розповіли про «освічення під прикриттям».
У студії «Хто зверху?» актор театру та кіно Юрій Вихованець розповів, який романтичний обман підготував для майбутньої дружини – співачки FIЇNKA, коли робив пропозицію.
Найромантичніший вчинок у моєму житті – це освічення. Ми з Іриною одногрупники, разом навчалися на акторів. І я знав, що вона хоче знятися у фільмі. Тому підговорив наших друзів-операторів. Вони прислали мені сценарій, потім ми придумали легенду. Сказали їй, що приїхали люди з Польщі, зніматимуть фільм, і що нас двох затвердили на ролі. Гонорар їй назвали дуже хороший, вона погодилася, думала, що знімається у кіно, – з усмішкою згадує Юрій Вихованець. – І під час зйомок я зробив їй пропозицію. Це була сцена про бандитів та американську мафію.
Пропозиція була просто шикарна. Юрко мені сказав, що знімаюсь у кіно, а я цим дуже марила. Взагалі ніколи не думала, що стану співачкою, – зізнається FIЇNKA. – Знімалася до останнього, щиро грала роль, а то виявляється була пропозиція (сміється). І в результаті я не могла зрозуміти, що відбувається: зйомки фільму чи будем одружуватись (сміється).
