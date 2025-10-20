Леся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
20 жовтня 2025 20:00
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Ведуча шоу Нового каналу «Хто зверху?» та «єПитання» Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри.
Фільм зібрав високі касові збори й вийшов на Netflix. Чи продовжиться фільмографія ведучої проектів Нового каналу «Хто зверху?» та «єПитання»?
Це напряму залежить від тих пропозицій і тих фільмів, які далі будуть знімати українські режисери та продюсери. Враховуючи, що прем’єра «Песиків» і сам фільм пройшли надзвичайно круто, я думаю, що буду позитивно реагувати на пропозиції, які мені сподобаються, – ділиться знаменитість. – Хотіла б брати участь у фільмах, де я почуватимуся комфортно та зможу показати себе з різних сторін. Моя мрія – знятися в українському комедійному бойовику. Тому чекаю пропозицій.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Для мене взірцем акторства є Ада Роговцева, Ольга Сумська, Дар’я Петрожицька, Богдан Ступка, Ніна Набока, Ірма Вітовська, – каже Леся Нікітюк.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
