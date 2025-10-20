Леся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії

Ведуча шоу Нового каналу «Хто зверху?» та «єПитання» Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри.

19 жовтня ведуча Нового каналу, інфлюенсерка Леся Нікітюк святкує день народження! Нещодавно до всіх її «звань» додалося ще й дуже важливе для жінки – «мама». А минулого року в кар’єрному доробку зірки теж сталося поповнення йменням «акторка». Адже Леся Нікітюк зіграла головну роль у комедійному фільмі «Песики». Зробила це дуже вдало!

Фільм зібрав високі касові збори й вийшов на Netflix. Чи продовжиться фільмографія ведучої проектів Нового каналу «Хто зверху?» та «єПитання»?

Це напряму залежить від тих пропозицій і тих фільмів, які далі будуть знімати українські режисери та продюсери. Враховуючи, що прем’єра «Песиків» і сам фільм пройшли надзвичайно круто, я думаю, що буду позитивно реагувати на пропозиції, які мені сподобаються, – ділиться знаменитість. – Хотіла б брати участь у фільмах, де я почуватимуся комфортно та зможу показати себе з різних сторін. Моя мрія – знятися в українському комедійному бойовику. Тому чекаю пропозицій.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Також зірка українського ТБ та Instagram поділилася, хто для неї є прикладом та натхненням у кіноіндустрії.

Для мене взірцем акторства є Ада Роговцева, Ольга Сумська, Дар’я Петрожицька, Богдан Ступка, Ніна Набока, Ірма Вітовська, – каже Леся Нікітюк.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,