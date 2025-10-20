Леся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії

20 жовтня 2025 20:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Леся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча шоу Нового каналу «Хто зверху?» та «єПитання» Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
19 жовтня ведуча Нового каналу, інфлюенсерка Леся Нікітюк святкує день народження! Нещодавно до всіх її «звань» додалося ще й дуже важливе для жінки – «мама». А минулого року в кар’єрному доробку зірки теж сталося поповнення йменням «акторка». Адже Леся Нікітюк зіграла головну роль у комедійному фільмі «Песики». Зробила це дуже вдало! 

Фільм зібрав високі касові збори й вийшов на Netflix. Чи продовжиться фільмографія ведучої проектів Нового каналу «Хто зверху?» та «єПитання»?

Це напряму залежить від тих пропозицій і тих фільмів, які далі будуть знімати українські режисери та продюсери. Враховуючи, що прем’єра «Песиків» і сам фільм пройшли надзвичайно круто, я думаю, що буду позитивно реагувати на пропозиції, які мені сподобаються, – ділиться знаменитість. – Хотіла б брати участь у фільмах, де я почуватимуся комфортно та зможу показати себе з різних сторін. Моя мрія – знятися в українському комедійному бойовику. Тому чекаю пропозицій.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Також зірка українського ТБ та Instagram поділилася, хто для неї є прикладом та натхненням у кіноіндустрії.

Для мене взірцем акторства є Ада Роговцева, Ольга Сумська, Дар’я Петрожицька, Богдан Ступка, Ніна Набока, Ірма Вітовська, – каже Леся Нікітюк.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк єПитання 4 сезон Хто зверху 14 сезон

Матеріали на тему

Олександр Рудинський розповів про труднощі роботи в гумористичному жанрі
Новини

Олександр Рудинський розповів про труднощі роботи в гумористичному жанрі
Київ 24/7: Новий канал розпочав зйомки серіаліті
Анонси на ТВ

Київ 24/7: Новий канал розпочав зйомки серіаліті
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
Телешоу

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 17.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 17.10.2025
MÉLOVIN презентував ліричну роботу «Просто лети»

MÉLOVIN презентував ліричну роботу «Просто лети»
iSKra розповіла про випробування популярністю та емоційні гойдалки

iSKra розповіла про випробування популярністю та емоційні гойдалки
Чорний телефон 2 – блогери та артисти першими побачили фільм

Чорний телефон 2 – блогери та артисти першими побачили фільм

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 17.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 17.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
MÉLOVIN презентував ліричну роботу «Просто лети»

MÉLOVIN презентував ліричну роботу «Просто лети»
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK