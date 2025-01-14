Нікіта Добринін розповів, як допомога іншим рятує його психіку

Що допомагає переключитися Нікіті Добриніну?

Емоційна розрядка є важливим елементом психічного здоровʼя, а під час війни – особливо актуальною. Адже постійна тривога і страх за майбутнє «накриває» і виснажує. Тому кожному українцю вкрай необхідно знайти маленькі радощі, які допоможуть відновити внутрішню рівновагу. Для когось це волонтерство, для інших – спорт, а хтось відпочиває за переглядом розважальних шоу. З 13 січня на Новому каналі вийдуть нові випуски «Кохання на виживання» – реаліті, яке відволікає ведучого Нікіту Добриніна від поганих думок.

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) він розповів про власні способи, за допомогою яких звільняється від накопиченого негативу.

Обожнюю дивитися різні шоу чи реаліті, щоб розвантажити мозок. Наприклад, «Кохання на виживання». Дуже цікаво спостерігати за учасниками проєкту, бо вони реальні люди. І класно дивитися, як пари поводяться в тих чи інших обставинах. Адже не всі готові виносити стосунки на публіку та демонструвати проблеми, – каже Нікіта Добринін. – Круто, що виходять такі проєкти. Вони не лише розважають і розвантажують, а й несуть класний філософський меседж про те, що стосунки справді треба вчитися будувати. «Кохання на виживання» демонструє різні процеси у взаєминах, наочно показує, як треба або як краще не робити. Під час перегляду більшість може порівнювати стосунки учасників проєкту з власними, розмірковувати, як би вчинили чи відповіли б на їхньому місці. І вже зафіксувати в голові, що ось так не зробили б. А це вже клас!

Ведучий Нікіта Добринін / Пресслужба Нового каналу

Також впоратися зі стресом Нікіті допомагає спорт, улюблена музика, розмови з друзями, захопливі фільми та серіали.

А ще психологічно розвантажує допомога іншим. Якщо можу підставити плече, вирішуючи питання небайдужих мені людей, то завжди включаюся на максимум. І так відволікаюся від своїх проблем, – зазначає учасник шоу Нового каналу. – Додатковим лайфхаком розвантаження є поїздки. Дуже люблю дорогу – хоч потягом, хоч автівкою. Коли зʼявляється можливість поїхати до батьків на захід країни, для мене це вже задоволення – просто кермувати, слухати музику і багато говорити з тими, хто поруч.

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