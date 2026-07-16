Камалія пояснила, чому після розлучення продовжує жити з ексчоловіком в одному будинку

Співачка Камалія відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком, пакистансько-британським бізнесменом Мохаммадом Захуром, після розлучення.

Попри завершення 20-річного шлюбу у 2023 році, колишнє подружжя не лише зберегло дружні взаємини, а й досі проживає під одним дахом. Про це артистка розповіла у рубриці «Ранкова кава» програми «Ранок Вдома» на каналі «Дім» в інтерв'ю ведучій Оксані Кучмі.

За словами Камалії, головною причиною такого рішення стали не лише спільні доньки – Арабелла та Мірабелла, а й взаємна повага, яку вони змогли зберегти після розлучення.

Це від кожної людини залежить. Не тільки від тебе, а ще від другої половинки. Ми писали, що розходимося, люблячи одне одного. Я думаю, що ми пов'язані назавжди. У нас спільні діти, – сказала співачка.

Артистка зізналася, що не бачить універсального рецепта мирного розставання. На її думку, усе залежить від готовності обох людей залишатися цивілізованими та поважати один одного навіть після завершення романтичних стосунків.

Окремо Камалія пояснила, чому вони із Захуром не роз'їхалися після розлучення. За її словами, великий будинок дозволяє кожному мати власний простір і практично не перетинатися у побуті.

Будинок великий, місця вистачає. У нього своє приміщення, свій кабінет, у мене – своє. У кожного своя спальня, у кожного свій простір. Ми одне одному не заважаємо, – пояснила вона.

Співачка також наголосила, що Мохаммад Захур залишається для неї дуже близькою людиною, адже їх назавжди поєднують роки спільного життя та виховання дітей.

Водночас Камалія не виключає, що в майбутньому може знову закохатися. Проте нові стосунки, за її словами, вона бачить зовсім в іншому форматі.

У мене повинен бути такий прихильник, щоб він міг мене додому привезти, а не я його. Знаєте, зараз по всій Європі, в Америці популярний гостьовий шлюб. На гостьовий шлюб я була б згодна. Іноді там кудись поїхали, відпочили, переночували, якісь спільні справи, щось таке – і по домівках. Але не 24/7, – поділилася артистка.

За словами Камалії, саме такий формат стосунків зараз здається їй найбільш комфортним, адже дозволяє поєднати особистий простір із близькістю та спільним проведенням часу.

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