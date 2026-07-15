«Хочу зазирнути у темряву»: актор та режисер Ігор Качур здивував зізнанням про роль мрії

Український актор, режисер і продюсер Ігор Качур здивував зізнанням про роль своєї мрії. Чому зірка прагне зіграти серійного вбивцю та шукає драйвовий виклик?

Український театр та кінематограф переживають час сміливих експериментів, і за лаштунками знімальних майданчиків вирують не менш гарячі пристрасті, ніж на екрані.

Відомий український актор театру і кіно, продюсер та харизматичний режисер Ігор Качур відверто поділився з «Телетиждень» своїми творчими амбіціями.

Його нове зізнання точно здивує багатьох шанувальників, адже замість звичних образів романтиків чи класичних героїв, артист прагне зануритися у значно темніші й складніші психологічні світи.

Драйв, адреналін та психопатія: яку роль шукає Ігор Качур?

Багато акторів роками чекають на «ту саму» роль, яка дозволить вийти за рамки звичного амплуа. Для Ігоря Качура таким викликом має стати неабиякий персонаж – складний, небезпечний та максимально драйвовий. Актор зізнається, що його неймовірно приваблює дослідження людської психології на межі фолу.

Знаєте, мені завжди були цікаві персонажі з надламаною психікою, ті, хто ховає за фасадом звичайної людини справжнього звіра. Я дуже хочу зіграти роль якогось харизматичного серійного вбивці або маніяка. Це має бути максимально драйвова, адреналінова роль, де кожен жест і погляд тримають глядача у напрузі. Мені цікаво препарувати це зло на екрані, зрозуміти його логіку і показати ту тонку межу, яку переступає людина. Це колосальний акторський виклик, – говорить Ігор Качур про бажану роль.

Таке зізнання відкриває актора з абсолютно нового боку, демонструючи його готовність до найскладніших експериментів у кадрі та на сцені.

Професійні виклики та режисерський погляд на кіно

Як людина, яка поєднує в собі таланти актора, режисера та продюсера, Ігор Качур бачить кіновиробництво під різними кутами. Саме цей багатогранний досвід дозволяє йому глибше розуміти драматургію та потреби сучасного глядача.

За його словами, сучасне українське кіно потребує більше сміливості та гостросюжетних історій.

Відверте зізнання актора стосується саме внутрішньої кухні творчого процесу та того, як важливо не «застрягати» в одному образі.

Ігор Качур про режисуру та акторську «рутину»:

Коли ти працюєш і як актор, і як режисер, ти починаєш бачити кадр об'ємно. Найгірше, що може статися з митцем – це зона комфорту. Можна все життя грати умовних «хороших хлопців» і отримувати свої оплески. Але мені потрібен постійний рух, вибух емоцій. Якщо ти не гориш своєю справою так, щоб іскри летіли, то навіщо взагалі виходити на майданчик? Кожен новий проєкт для мене – це як стрибок з парашутом: страшно, але дух захоплює, – розповідає Ігор.

Що чекає на глядачів попереду?

Зараз Ігор Качур активно працює над новими проєктами, де реалізує себе у різних іпостасях. Проте шанувальники вже затамували подих в очікуванні: чи знайдеться сміливий режисер, який запропонує актору той самий омріяний гостросюжетний сценарій з присмаком психологічного трилера?

Однозначно одне – з таким запалом та професійним підходом будь-яке перевтілення Качура приречене на успіх та гарячі обговорення. Знаючи талант актора, «Телетиждень» у цьому навіть не сумнівається.