«Їздимо на шоу, наче на заробітки»: відомі українські гумористи – про участь у «Розсміши коміка по-новому»

22 березня 2024 15:05 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

«Їздимо на шоу, наче на заробітки»: відомі українські гумористи – про участь у «Розсміши коміка по-новому»
«Їздимо на шоу, наче на заробітки»: відомі українські гумористи – про участь у «Розсміши коміка по-новому»
Пресслужба

Володимир Черняк та Артем Мартиросян з команди «Наш формат» приїхали з 8-річним помічником на розважальне шоу, яке показує Новий канал, і виграли 50 тисяч гривень.

Читайте також«Звичайна людина»: на каналі «2+2» прем’єра чотирисерійної драми
«Розсміши коміка» – легендарний проєкт, який відкрив багато сучасних зірок українського гумору та шоу-бізнесу. Багато з них не втрачали наполегливості та приходили на шоу не один раз, аби забрати омріяний виграш і здобути популярність. Наприклад, Леся Нікітюк, яка тепер судить учасників шоу «Розсміши коміка по-новому», Валентин Міхієнко, який є ведучим проєкту, Антон Тимошенко, який зібрав на свій стендап повний Палац «Україна», Валерія Мандзюк, яка зі своєю програмою їздить у тури країною, Вася Байдак, який завдяки креативним ідеям збирає мільйони на ЗСУ. 

Майже ювілейний раз цьогоріч засвітилися на шоу відомі українські гумористи, учасники команди «Наш формат» Володимир Черняк та Артем Мартиросян.

Ми на це шоу їздимо, наче на заробітки. Це правда! Ось вдев'яте вже, – каже Артем Мартиросян. – Лише один раз за весь час ми програли, злетіли на сумі десять тисяч. А всі інші рази вигравали, і копійка їхала в Кам'янець-Подільський (сміється).

На «Розсміши коміка по-новому» хлопці завітали дуже незвичним складом.

Ми з Артемом друзі, колеги та куми, а з нами – мій син та похресник Артема Макар. Серйозне угрупування зібралося, – з усмішкою розповідає Володимир Черняк. – Син, коли почув про можливість виступити, дуже цього захотів і чекав. Бо коли він був менший, ми часто грали в «Розсміши коміка» вдома. Артем – у журі, а ми з малим показували номери. Чи всі разом чоловічим колективом намагалися розсмішити жінок. Така сімейна забава була.

До виступу в шоу тріо готувалося близько тижня. Пригадували архівні номери, писали нові, аби залучити Макара. А один жарт взагалі вигадали в день зйомок. Артем та Володимир зізнаються, що напередодні виступу більше хвилювалися за 8-річного помічника, а не за себе.

Ми переживали, щоб Макар не переживав. А врешті вийшло так, що малий на сцені «розривав», і вже ми десь не дотягували, – сміються гумористи. – На щастя, все вийшло круто, і нам вдалося виграти 50 тисяч гривень.

Ці кошти учасники спрямували на власний благодійний проєкт на підтримку захисників України.

Усі гроші підуть на «Добромобіль». Це наша місія і наша любов. З початку повномасштабної війни ми забезпечуємо автівками наше військо, а «Добромобіль» – це назва нашої ініціативи, – ділиться Володимир Черняк. – А за власні кошти купимо щось малому. Тато з хресним просто скинуться (сміється). Макар все розуміє й також волонтерить, до речі. З дітьми у школі влаштовують аукціони, продають печиво та передають кошти на наш проєкт.

Провітри голову! Дивись гумористичний проєкт «Розсміши коміка по-новому» щосереди о 20:00 на Новому каналі

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ексклюзив Розсміши коміка по-новому

Матеріали на тему

Леся Нікітюк розповіла про учасників «Розсміши коміка по-новому»
Новини

Леся Нікітюк розповіла про учасників «Розсміши коміка по-новому»
Юрій Ткач розповів про основні принципи виховання доньки
Новини

Юрій Ткач розповів про основні принципи виховання доньки
«Розсміши коміка по-новому»: Богдан Богданович зробив сюрприз Лесі Нікітюк на зйомках шоу
Новини

«Розсміши коміка по-новому»: Богдан Богданович зробив сюрприз Лесі Нікітюк на зйомках шоу
Леся Нікітюк розповіла про особливий сюрприз на шоу «Розсміши коміка по-новому»
Новини

Леся Нікітюк розповіла про особливий сюрприз на шоу «Розсміши коміка по-новому»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 16.03.2024

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 16.03.2024
Натяжні стелі від ArtDecor: який варіант обрати?

Натяжні стелі від ArtDecor: який варіант обрати?
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 17.03.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 17.03.2024)

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 17.03.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 17.03.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 13.03.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 13.03.2024)
Пісня мого життя: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2024)

Пісня мого життя: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK