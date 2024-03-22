«Їздимо на шоу, наче на заробітки»: відомі українські гумористи – про участь у «Розсміши коміка по-новому»

«Їздимо на шоу, наче на заробітки»: відомі українські гумористи – про участь у «Розсміши коміка по-новому»

Володимир Черняк та Артем Мартиросян з команди «Наш формат» приїхали з 8-річним помічником на розважальне шоу, яке показує Новий канал, і виграли 50 тисяч гривень.

«Розсміши коміка» – легендарний проєкт, який відкрив багато сучасних зірок українського гумору та шоу-бізнесу. Багато з них не втрачали наполегливості та приходили на шоу не один раз, аби забрати омріяний виграш і здобути популярність. Наприклад, Леся Нікітюк, яка тепер судить учасників шоу «Розсміши коміка по-новому», Валентин Міхієнко, який є ведучим проєкту, Антон Тимошенко, який зібрав на свій стендап повний Палац «Україна», Валерія Мандзюк, яка зі своєю програмою їздить у тури країною, Вася Байдак, який завдяки креативним ідеям збирає мільйони на ЗСУ.

Майже ювілейний раз цьогоріч засвітилися на шоу відомі українські гумористи, учасники команди «Наш формат» Володимир Черняк та Артем Мартиросян.

Ми на це шоу їздимо, наче на заробітки. Це правда! Ось вдев'яте вже, – каже Артем Мартиросян. – Лише один раз за весь час ми програли, злетіли на сумі десять тисяч. А всі інші рази вигравали, і копійка їхала в Кам'янець-Подільський (сміється).

На «Розсміши коміка по-новому» хлопці завітали дуже незвичним складом.

Ми з Артемом друзі, колеги та куми, а з нами – мій син та похресник Артема Макар. Серйозне угрупування зібралося, – з усмішкою розповідає Володимир Черняк. – Син, коли почув про можливість виступити, дуже цього захотів і чекав. Бо коли він був менший, ми часто грали в «Розсміши коміка» вдома. Артем – у журі, а ми з малим показували номери. Чи всі разом чоловічим колективом намагалися розсмішити жінок. Така сімейна забава була.

До виступу в шоу тріо готувалося близько тижня. Пригадували архівні номери, писали нові, аби залучити Макара. А один жарт взагалі вигадали в день зйомок. Артем та Володимир зізнаються, що напередодні виступу більше хвилювалися за 8-річного помічника, а не за себе.

Ми переживали, щоб Макар не переживав. А врешті вийшло так, що малий на сцені «розривав», і вже ми десь не дотягували, – сміються гумористи. – На щастя, все вийшло круто, і нам вдалося виграти 50 тисяч гривень.

Ці кошти учасники спрямували на власний благодійний проєкт на підтримку захисників України.

Усі гроші підуть на «Добромобіль». Це наша місія і наша любов. З початку повномасштабної війни ми забезпечуємо автівками наше військо, а «Добромобіль» – це назва нашої ініціативи, – ділиться Володимир Черняк. – А за власні кошти купимо щось малому. Тато з хресним просто скинуться (сміється). Макар все розуміє й також волонтерить, до речі. З дітьми у школі влаштовують аукціони, продають печиво та передають кошти на наш проєкт.

Провітри голову! Дивись гумористичний проєкт «Розсміши коміка по-новому» щосереди о 20:00 на Новому каналі