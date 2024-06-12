Леся Нікітюк заговорила про власний стендап

12 червня 2024 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк заговорила про власний стендап
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк розповіла, чому «примруженими очима» дивиться на гумористів, які працюють у цьому жанрі.

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Добіг до кінця черговий сезон легендарного українського гумористичного проєкту «Розсміши коміка по-новому». Багатьом гумористам участь у шоу подарувала не лише виграш, досвід та незабутні емоції, а й велику мотивацію рухатися далі в цій конкурентній сфері. 

Для прикладу, візьмемо стендап, що стрімко розвивається. Це не може не тішити! Про це заговорила суддя шоу «Розсміши коміка по-новому», ведуча проєктів Нового каналу Леся Нікітюк.

Радію, що зараз активно розвивається український стендап і з'явилося багато нових коміків, які працюють у цьому жанрі. Я – людина, яка дуже багато років в гуморі, і більшість мого оточення – це актори, артисти, автори розважального контенту, відомі колишні гравці КВК. Але зізнаюсь чесно, на нові обличчя, що з'являються в українському стендапі, я дивлюсь, скажімо, примруженими очима (сміється). Але мені дуже подобається, що роблять зараз українські гумористи! – ділиться Леся. – Взагалі, гумор – це риса українського народу, яка рятує навіть у найтемніші часи. Наші військові, відбиваючи атаки, теж жартують. Це піднімає їм бойовий дух. Тож гумористи дуже потрібні Україні! Сезон «Розсміши коміка по-новому» завершується. Я буду щиро рада, якщо шоу дасть хороший трамплін для учасників. Ходитиму до них на концерти і, можливо, навіть з кимось колись виступлю на одній сцені (усміхається).

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Вперше Леся Нікітюк заговорила про власний стендап! Щоправда, одразу вас розчаруємо, почуємо його нескоро. Але все можливо.

Щоб написати монолог і вийти з ним на сцену, мені слід конкретно так сісти й замислитися. Вважаю, в це треба вкласти чимало зусиль. Бо якщо й робити, то лише на тому рівні, на якому я хочу. Тому, зізнаюся, над стендапом поки що не думаю. Та якщо він з'явиться, то ви всі його обов'язково побачите, – підсумовує зірка.

Нагадаємо, 

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