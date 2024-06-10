Оля Цибульська розповіла про проблеми з психічним здоровʼям

10 червня 2024 13:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Оля Цибульська розповіла про проблеми з психічним здоровʼям
Співачка Оля Цибульська
instagram.com/cybulskaya

Співачка Оля Цибульська пригадала, як на початку повномасштабної війни була змушена звернутися до психологів і пройти курс лікування.

Читайте такожРанок у великому місті: ветеран війни Олександр Швачка став новим ведучим програми
Під час розмови з ведучим програми «Муз_Тренд» на телеканалі «Дім» Оля Цибульська зауважила – під час війни вона дуже сильно змінилася. Ці зміни артистка прослідкувала, коли повернулася до написання своєї книги «ЦвіТИ». 

Співачка навіть переписала більшу частину готових розділів, і впевнена – сьогодні ця робота чудово описує саму її. Ба більше «ЦвіТИ» було занесено у рейтинг ТОП-5 книг про ментальне здоровʼя. 

Виявляється, і сама артистка під час повномасштабної війни була змушена звернутися за допомогою до психологів. 

Я ходила до 2 психологів. Один був безтолковий, а другий, я вважаю, був великий молодець, тому що в якийсь момент сказав: «Вибач, мені не вистачає компетенції. Тобі треба до психіатра». Я приймала препарати. Памʼятаю реакцію працівниці аптеки, коли я простягнула до неї рецепт. Вона навіть перепитала: «Ви впевнені, що вам потрібен цей препарат?» Але мені потрібне було це лікування. Я пішла на нього свідомо, тому що я перестала відчувати будь-які емоції, – поділилася Оля.

Співачка Оля Цибульська / Пресслужба

Читайте такожАнтоніна Хижняк розповіла про один із найважчих періодів у житті
За словами виконавиці, розлад стався навесні 2022 року після того, як її батьків вдалося врятувати з окупації на Київщині. 

Пройшов час, я наче адаптувалася, а потім, як пояснив мій лікар, – моя психіка була в захисному режимі, робила вигляд, що тримається, а потім заблокувала емоції повністю. Я не відчувала нічого, і для мене це було наче смерть, тому що я людина надто емоційна і емпатична. Слухала якусь історію чи щось бачила, і мені не було страшно, я не співчувала… і не розуміла, що відбувається. Я збагнула, що щось зламалося, і я сама не могла з цим впоратися. І насправді я дуже вдячна собі за те, що наважилася на це. Тому що все болить і нога, і рука, і душа теж болить, і її треба лікувати, – зауважила співачка.

Лікування зайняло в артистки 2,5 місяці, і в цей час вона отримала чималу підтримку та розуміння від своєї родини.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини війна особисте життя зірок Оля Цибульська

Матеріали на тему

Лілія Ребрик, Дарʼя Пилипенко, Марина Боржемська та інші обʼєдналися заради допомоги дітям
Новини

Лілія Ребрик, Дарʼя Пилипенко, Марина Боржемська та інші обʼєдналися заради допомоги дітям
МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
Новини

МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини
Новини

«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини
Дитячі басейни від Intex та Bestway: створіть незабутнє літо для вашого малюка
Lifestyle

Дитячі басейни від Intex та Bestway: створіть незабутнє літо для вашого малюкаРеклама
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024

МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини

«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини
єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.06.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.06.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK