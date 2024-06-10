Оля Цибульська розповіла про проблеми з психічним здоровʼям

Співачка Оля Цибульська пригадала, як на початку повномасштабної війни була змушена звернутися до психологів і пройти курс лікування.

Під час розмови з ведучим програми «Муз_Тренд» на телеканалі «Дім» Оля Цибульська зауважила – під час війни вона дуже сильно змінилася. Ці зміни артистка прослідкувала, коли повернулася до написання своєї книги «ЦвіТИ».

Співачка навіть переписала більшу частину готових розділів, і впевнена – сьогодні ця робота чудово описує саму її. Ба більше «ЦвіТИ» було занесено у рейтинг ТОП-5 книг про ментальне здоровʼя.

Виявляється, і сама артистка під час повномасштабної війни була змушена звернутися за допомогою до психологів.

Я ходила до 2 психологів. Один був безтолковий, а другий, я вважаю, був великий молодець, тому що в якийсь момент сказав: «Вибач, мені не вистачає компетенції. Тобі треба до психіатра». Я приймала препарати. Памʼятаю реакцію працівниці аптеки, коли я простягнула до неї рецепт. Вона навіть перепитала: «Ви впевнені, що вам потрібен цей препарат?» Але мені потрібне було це лікування. Я пішла на нього свідомо, тому що я перестала відчувати будь-які емоції, – поділилася Оля.

Співачка Оля Цибульська / Пресслужба

За словами виконавиці, розлад стався навесні 2022 року після того, як її батьків вдалося врятувати з окупації на Київщині.

Пройшов час, я наче адаптувалася, а потім, як пояснив мій лікар, – моя психіка була в захисному режимі, робила вигляд, що тримається, а потім заблокувала емоції повністю. Я не відчувала нічого, і для мене це було наче смерть, тому що я людина надто емоційна і емпатична. Слухала якусь історію чи щось бачила, і мені не було страшно, я не співчувала… і не розуміла, що відбувається. Я збагнула, що щось зламалося, і я сама не могла з цим впоратися. І насправді я дуже вдячна собі за те, що наважилася на це. Тому що все болить і нога, і рука, і душа теж болить, і її треба лікувати, – зауважила співачка.

Лікування зайняло в артистки 2,5 місяці, і в цей час вона отримала чималу підтримку та розуміння від своєї родини.

Нагадаємо,