Холостяк 13 сезон: СТБ оголосив ім'я головного героя проєкту

Головне романтичне реаліті країни повертається на телеканал СТБ. Ім'я головного героя проєкту Холостяк 13 сезон Україна – читайте в матеріалі.

В час, коли в нас намагаються відібрати найцінніше, ми любимо вперто й трепетно, як ніколи. Любов дає нам сили боротися, вірити й чекати миті, коли ми обіймемо одне одного. Ми точно знаємо, що Любов і наші герої можуть все. Цієї осені Любові – бути!

Новий Холостяк – військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games Олександр «Терен» Будько!

Олександр «Терен» Будько – Холостяк 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Два роки ми отримували від колег, партнерів і глядачів запитання, чи повернеться на СТБ «Холостяк». І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни – це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок - це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці. Той, хто відстоює справжні цінності: свій дім, свою родину, свою країну та мільйони незнайомих, але своїх людей, – коментує Людмила Семчук, генеральна директорка телеканалу СТБ.

Олександру 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А незабаром став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» з позивним «Терен». Важке поранення в боях за Харківщину, втрата обох кінцівок, протезування і складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. В його серці – безмежна любов до України та життя. Любов, з якою він може все.

Активний спосіб життя, подолання внутрішніх та зовнішніх барʼєрів, розвиток інклюзії в Україні та допомога в соціалізації ветеранів по поверненню з фронта – одні з цілей діяльності Терена. Сьогодні його ім’я знають не тільки в Україні, а й у світі. Призер з плавання міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених», співавтор та ведучий відомого YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив». Співавтор благодійних лімітованих колекцій прикрас та одягу, кошти з продажу яких спрямовано на потреби Сил оборони. Він танцював разом з артистами трупи United Ukrainian Ballet на сцені в Каліфорнії (США). Про нього зняли фільм «Перший ряд» (Front Row), продюсеркою якого виступила американська зірка Сара Джесіка Паркер. Ним захоплюється британська королівська родина, та йому аплодували Канни. І це – тільки початок.

Наша команда познайомилася з Сашею ще минулого літа під час зйомки інтерв’ю для проєкту СТБ «Нескорені». Спочатку на знімальний майданчик зайшла його харизма, а потім уже і сам Сашко. Його впевненість і неймовірне почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли - ось наш кандидат на нового Холостяка. Цієї осені разом із Холостяком ми не тільки поринемо у нову історію кохання, а й сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок, – додає Лідія Паньків, маркетинг-директорка телеканалу СТБ.

Олександр «Терен» Будько – Холостяк 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Холостяк для мене – це шанс, зустріти свою людину, з якою хочеться спробувати створити сім’ю, – зізнається Терен. – На власному досвіді знаю, що дива можна чекати звідусіль, і вірю, що на телепроєкті можна знайти кохання. Звісно, це також крута можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще. Я не шукаю ідеал. Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору.

Вперше за всі сезони телеканал СТБ одночасно оголошує ім’я Холостяка і запрошує у проєкт дівчат, які хочуть побудувати стосунки з Тереном.

Про Олександра:

♦ Олександр Будько (позивний «Терен»). Український захисник, ветеран російсько-української війни, учасник національної збірної «Invictus Games».

♦ Народився 13 травня 1996 року у місті Рівне. Має технічну освіту. Активно займався спортом – пауерліфтинг та єдиноборства.

♦ З початком повномасштабного вторгнення доєднався добровольцем до лав ЗСУ, а в травні 2022 року вирушив на фронт як командир взводу вогневої підтримки батальйону «Карпатська Січ».

♦ У тому ж році в День незалежності України під час боїв на Ізюмському напрямку отримав важке поранення, через яке втратив обидві кінцівки. Після трьох місяців відновлення став на протези, подав заявку до національної збірної Invictus і розпочав активну діяльність, пов’язану з адаптацією та соціалізацією військових після поранень.

♦ У травні 2023 року став зіркою благодійного вечора 76-го кінофестивалю у Каннах, присвяченого Україні. Під час заходу відбувся благодійний аукціон – гості зібрали більше 55 тисяч євро на закупівлю евакуаційних швидких та розвиток військової медицини.

Олександр «Терен» Будько – Холостяк 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

♦ Влітку 2023 взяв участь у балетному перформансі на сцені в Каліфорнії (США). Разом з артистами трупи United Ukrainian Ballet танцював хореографію Емми Евелін у рамках благодійного заходу.

♦ Восени 2023 року у складі національної збірної виборов медаль з плавання на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених». Став бронзовим призером на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі ISB серед чоловіків. Окрім плавання, також виступив у паверліфтингу, де увійшов до топ-5. Виступав у складі української команди з баскетболу на кріслах колісних та об’єднаної збірної – в регбі.

♦ Також восени 23 року став одним з героїв проєкту-присвяти «Нескорені» від телеканалу СТБ. В рамках проєкту вийшов документальний фільм про учасників української збірної Invictus, цикл інтерв’ю, спецвипуск «Спілкування з Нескореними» та масштабний фотопроєкт «Нескорені можуть все», реалізований СТБ в партнерстві з Укрзалізницею.

♦ Став головним героєм документального фільму Front Row («Перший ряд»), продюсеркою якого виступила світова зірка Сара Джесіка Паркер.

♦ У жовтні 2023 року презентував автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка». Це перша книга Терена, у ній він розповідає про спроби потрапити до лав ЗСУ та бойовий шлях до моменту свого поранення під час контрнаступу на Харківщині.

♦ Співавтор та ведучий розважального інклюзивного Youtube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив», в якому Олександр разом з медійними друзями подорожує Україною та досліджує міста на безбар’єрність.

♦ Співавтор благодійної лімітованої колекції прикрас ручної роботи «Цвіт Терену». Також у 2023 році спільно з першим в Україні інклюзивним ательє Lady Di atelier створив лімітовану колекцію дроп футболок «Залізні люди». Обидві колекцій присвячено незламному духу українців, а кошти з продажу спрямовано на нагальні потреби Збройних Сил України.