alyona alyona розповіла, як формує скриню етнічних речей для майбутніх поколінь

За лаштунками інтелектуально-розважального проєкту «єПитання на Новому» alyona alyona розповіла про особливу колекцію в гардеробі.

У дитинстві майже кожен щось колекціонував. У дорослому житті колекціонування – менш поширене хобі. Та якщо воно вже є, то людина ставиться до своїх речей з особливою любов’ю й уважністю.

Під час зйомок шоу Нового каналу «єПитання на Новому» українська реп-діва alyona alyona розповіла про особливу пристрасть у гардеробі.

Раніше мені дуже подобалися кросівки бренду Air Jordan. Замовляла собі їх з Америки раз на сезон. Або мене питали, що хочу в подарунок, і я просила саме ці кросівки, – розповідає артистка. – Але потім змінила фокус на щось етнічне українське. Тож тепер в мене є колекція силянок. Я дуже люблю всі ці красиві вироби з бісеру. Знаходжу сама схеми й замовляю в дівчат, щоб вони мені сплели. Також у мене є намиста. І є традиційні елементи одягу: запаски, фартушки. Мені подобається, що всі вони різні по кольорах, з різними малюнками, контрастністю, різні за матеріалом. Навіть поділяю їх на зимові та літні. І, до речі, як і з силянками, можу замовити собі спеціально. От десь побачила, і кажу своїм дівчатам: «Зробіть мені отак». І вони, звісно: «Зробимо, Альона».

Співачка alyona alyona / Пресслужба Нового каналу

Артистка шкодує, що не має у своїй шафі традиційних елементів українського строю, які передавалися б з покоління в покоління у її родині:

На жаль! Я зараз думаю, як же так трапилося, що немає абсолютно нічого етнічного, що збереглося в моїй родині, – говорить alyona alyona. – По маминій лінії бабуся сирота. Відповідно, там би нічого й не збереглося. Але по татовій лінії в мене етнічні кропивничани, і я думаю, чому в нас не було ніякої скрині. Трошечки щодо цього сумую, але буду створювати своє та передавати далі по поколіннях (усміхається).

Нагадаємо,