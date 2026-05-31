День Києва 2026: привітання у прозі, віршах та листівках

День Києва 2026: історія незламної столиці, святкові заходи та найтепліші привітання

Цієї неділі, 31 травня, Україна відзначає День Києва. У 2026 році наша велична столиця святкує свій 1544-й день народження з моменту символічного заснування. Попри надскладні виклики воєнного часу, постійні повітряні тривоги та ворожі атаки, серце України продовжує битися впевнено й ритмічно. Місто-герой не просто живе — воно розвивається, відбудовується та надихає весь світ своєю непохитністю, стійкістю та безмежною любов’ю до рідної землі.

Історія та традиції святкування Дня Києва: від легенди до сучасності

Історія української столиці оповита міфами та героїчними сторінками. Найвідоміша та офіційно визнана версія заснування Києва сягає далеко у 482 рік. Вона тісно пов’язана з легендарною оповіддю Нестора Літописця про трьох братів — Кия, Щека, Хорива — та їхню чарівну сестру Либідь. Саме вони, вражені красою місцевої природи, обрали мальовничі зелені пагорби над могутнім Дніпром для закладання майбутнього мегаполісу, який згодом став центром Київської Русі.

Щодо самого свята, то його історія є відносно молодою:

1982 рік — відбулися перші офіційні масштабні святкування на честь 1500-річчя міста.

Остання неділя травня — офіційна дата святкування Дня столиці, яку затвердили трохи пізніше з огляду на чудову весняну погоду та цвітіння київських каштанів.

З того часу травневі вихідні стали головним міським святом, яке об'єднує мільйони людей.

Святкові заходи в Києві у 2026 році: безпека понад усе

Як повідомляло профільне видання «Судово-юридична газета», у 2026 році через особливості безпекової ситуації та специфіку воєнного стану масових гучних концертів та масштабних урочистостей на площах міста не передбачено. Організатори відмовилися від великих скупчень людей, аби не наражати громадян на небезпеку.

Проте День міста не мине непоміченим. Культурні, спортивні та освітні заходи відбудуться у локальних, камерних і максимально безпечних форматах:

Музеї та галереї підготували спеціальні тематичні виставки про історію Києва.

Театри представлять святкові вистави та перформанси (усі заклади працюють виключно за наявності сертифікованих укриттів).

У парках та скверах пройдуть благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ та виступи локальних колективів.

Таке зважене рішення міської влади дає змогу зберегти незламний дух свята, підтримати психологічний стан містян і водночас подбати про стовідсоткову безпеку мешканців та гостей столиці.

Чудові привітання з Днем Києва у прозі для рідних та друзів

Якщо ви хочете привітати колег, близьких чи опублікувати красиве привітання у соціальних мережах, скористайтеся нашою підбіркою щирих слів.

Офіційні та патріотичні привітання

Вітаю з Днем Києва! Бажаю нашому місту миру, благополуччя, а кожному його жителю — впевненості в завтрашньому дні. Нехай українська столиця назавжди залишається символом незламної сили, європейського розвитку та духовного натхнення, відкриваючи нові щасливі горизонти для кожного!

Щиро вітаю зі святом, дорогі земляки! Київ – це серце нашої країни, яке завжди б’ється в унісон з надією, свободою та гордістю. Нехай наше місто розвивається попри всі негаразди, квітне каштанами та дарує затишок, безпеку й тепло для кожної родини.

Зі святом, неймовірні кияни! Бажаю міцного здоров’я, гармонії у ваших домівках і незламного козацького духу. Нехай Київ щодня сяє своєю неповторною архітектурною красою і демонструє всьому світу яскраві приклади державної єдності та солідарності.

Короткі та душевні побажання для СМС