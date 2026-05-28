Чому люди обирають драму замість стабільних стосунків: пояснення психологині

У «Ранку Вдома» пояснили, чому люди плутають кохання з «емоційними гойдалками».

Тривожність, ревнощі, постійні конфлікти та емоційна нестабільність – проблеми, з якими сьогодні стикаються чимало пар. Особливо в умовах постійного стресу та невизначеності через війну. У новій рубриці «Точка рівноваги» проєкту «Ранок Вдома» на телеканалі українського іномовлення «Дім» ведуча Світлана Леонтьєва разом із психологинею Оленою Шершньовою пояснили, чому багатьом складно будувати спокійні та здорові стосунки.

За словами психологині, люди часто плутають тривожність із сильними почуттями, тому несвідомо обирають ревнощі та драму замість стабільності. «Головою ми хочемо стабільності, а серцем – пристрастей і гойдалок, які не завжди означають здорові стосунки», – пояснила Олена Шершньова.

Експертка зазначила, що у такому стані партнери часто самі шукають взаємини, які провокують ревнощі, контроль та постійне емоційне напруження. Спокійний і стабільний союз багатьом здається «нудним», адже з дитинства суспільство нав’язує думку, що справжнє кохання – це обов’язково драма, переживання та постійна боротьба.

Також психологиня наголосила, що війна, постійний стрес та невизначеність лише підсилюють тривожність. А соцмережі й постійне порівняння себе з іншими можуть ще більше погіршити емоційний стан.

Серед головних порад фахівчині – чесно аналізувати власні реакції, не боятися звертатися по допомогу до експертів і навчитися підтримувати себе замість постійної самокритики. «Перший крок – це намір. Намір змінити те, що більше не влаштовує, і навчитися будувати здорові стосунки», – підсумувала Олена Шершньова.

