Актор Дмитро Оскін втратив дружину

Про трагедію повідомив театр, у якому працює Оскін

У родині відомого актора, режисера та конферансьє Дмитра Оскіна сталося горе. 68-річний заслужений артист України став вдівцем.

Про смерть дружини зірки серіалів «Жіночий лікар. Нове життя», «Реванш», «Дитячий охоронець», «Слуга народу» та «Голова» Ліки офіційно повідомили на фейсбук -сторінці київського театру «Особистості», у якому працює Дмитро.

«Театр "Особистості" висловлює щире співчуття нашому чудовому актору Дмитру Оскіну з приводу важкої втрати-смерті дружини Ліки… Хай спочиває з Богом», — йдеться в повідомленні.

Наразі ні Оскін, ні представники театру не розголошують причин смерті жінки.