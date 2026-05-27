«Думала, що помру»: Пенелопа Крус розповіла про підозру на аневризму мозку

27 травня 2026 20:12 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

«Думала, що помру»: Пенелопа Крус розповіла про підозру на аневризму мозку
«Думала, що помру»: Пенелопа Крус розповіла про підозру на аневризму мозку

Акторка Пенелопа Крус заявила, що готувалася до смерті через помилкове попередження лікарів

Всесвітньо відома іспанська акторка Пенелопа Крус розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям під час зйомок фільму «Чорна куля». Як повідомляє видання Variety, на офіційній прес-конференції в рамках Каннського кінофестивалю 52-річна володарка премії «Оскар» згадала про інцидент, який стався перед початком складних нічних зйомок однієї з ключових сцен.

Крус в ролі артистки кабаре мала виступати перед військовими. Знаменитість вже практично була готова виходити на знімальний майданчик і одягала перуку, коли лікарі повідомили її про підозру на аневризму головного мозку.

«Я подумала, що ось-ось помру. Це було щось абсолютно сюрреалістичне в моєму житті. Але вже наступного дня лікарі провели додаткове обстеження, зняли цей діагноз та дозволили мені повернутися до роботи — співати та танцювати для кадру. Після того як усе минулося, я подумала: "Це абсолютне диво". Цей досвід повністю змінив мій погляд на життя. Ви переживаєте такі речі разом із командою, і розумієте, що попри всі труднощі та страхи, потрібно впевнено рухатися далі», — поділилася емоціями Пенелопа Крус.

Актриса окремо подякувала всій продюсерській групі фільму за неймовірну підтримку та турботу у той момент, коли вона була впевнена, що її життю загрожує смертельна небезпека.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Пенелопа Крус

Матеріали на тему

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли
Події

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли
ТОП-5 фактов о вестерн-боевике "Бандитки" с Пенелопой Крус и Сальмой Хайек
Анонси на ТВ

ТОП-5 фактов о вестерн-боевике "Бандитки" с Пенелопой Крус и Сальмой ХайекЕксклюзив
Леся Никитюк убирала в отеле вместе с Пенелопой Крус
Новини

Леся Никитюк убирала в отеле вместе с Пенелопой Крус
Пенелопе Крус – 46: актриса ждала свое счастье 15 лет
Успішні люди

Пенелопе Крус – 46: актриса ждала свое счастье 15 летЕксклюзив
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Секрети міцного шлюбу: чотири забуті звички наших предків, які варто повернути сьогодні

Секрети міцного шлюбу: чотири забуті звички наших предків, які варто повернути сьогодні
Олена Кравець відверто зізналася, чому в неї сталися два викидні

Олена Кравець відверто зізналася, чому в неї сталися два викидні
«Думала, що помру»: Пенелопа Крус розповіла про підозру на аневризму мозку

«Думала, що помру»: Пенелопа Крус розповіла про підозру на аневризму мозку
ICTV2 знімає шостий сезон детективу «Розтин покаже»: перші подробиці

ICTV2 знімає шостий сезон детективу «Розтин покаже»: перші подробиці

Популярне відео

Масштаби динозаврів: «Щенячий патруль» повертається на великі екрани з новою пригодою

Масштаби динозаврів: «Щенячий патруль» повертається на великі екрани з новою пригодою
Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»

Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»
Нікіта Кісельов – «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги

Нікіта Кісельов – «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги
єПитання 5 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 20.03.2026

єПитання 5 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 20.03.2026
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK