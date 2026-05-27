«Думала, що помру»: Пенелопа Крус розповіла про підозру на аневризму мозку

Акторка Пенелопа Крус заявила, що готувалася до смерті через помилкове попередження лікарів

Всесвітньо відома іспанська акторка Пенелопа Крус розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям під час зйомок фільму «Чорна куля». Як повідомляє видання Variety, на офіційній прес-конференції в рамках Каннського кінофестивалю 52-річна володарка премії «Оскар» згадала про інцидент, який стався перед початком складних нічних зйомок однієї з ключових сцен.

Крус в ролі артистки кабаре мала виступати перед військовими. Знаменитість вже практично була готова виходити на знімальний майданчик і одягала перуку, коли лікарі повідомили її про підозру на аневризму головного мозку.

«Я подумала, що ось-ось помру. Це було щось абсолютно сюрреалістичне в моєму житті. Але вже наступного дня лікарі провели додаткове обстеження, зняли цей діагноз та дозволили мені повернутися до роботи — співати та танцювати для кадру. Після того як усе минулося, я подумала: "Це абсолютне диво". Цей досвід повністю змінив мій погляд на життя. Ви переживаєте такі речі разом із командою, і розумієте, що попри всі труднощі та страхи, потрібно впевнено рухатися далі», — поділилася емоціями Пенелопа Крус.

Актриса окремо подякувала всій продюсерській групі фільму за неймовірну підтримку та турботу у той момент, коли вона була впевнена, що її життю загрожує смертельна небезпека.