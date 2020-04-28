Пенелопе Крус – 46: актриса ждала свое счастье 15 лет

Пенелопе Крус – 46. Просто не верится, ведь она – все та же горячая штучка!

В нее влюблялись главные красавцы Голливуда, но капризная испанка ждала того единственного, кто смог бы обуздать ее нрав. С этим справился актер Хавьер Бардем. Об истории любви Пенелопы Крус и Хавьера сегодня шла речь в программе «Утро с Интером» (выходит на телеканале каждый будний день с 7:00 до 10:00).Страсть, красота и талант – благодаря им пылкая испанка Пенелопа Крус – желанная актриса для любого режиссера! Свою судьбу она нашла на съемках фильма «Вики. Кристина. Барселона». Получив «Оскар», о чем еще можно было мечтать? О любви! Ее партнером по фильму был актер Хавьер Бардем. Играя с ним в «любовь» Пенелопа по- настоящему влюбилась. Но это было – позже.

До Бардема Пенелопе приписывали роман с другим актером – Томом Крузом. Хотя на тот момент он был женат на Николь Кидман, после фильма «Ванильное небо», где Пенелопа и Том играли вместе, голливудская тусовка заговорила об их романе. Испанка стала причиной развода Тома и Николь. Пара начала встречаться. Однако Том слишком увлекся религией, Пенелопа отошла на второй план и не стала этого терпеть – ушла.

Разочаровавшись в отношениях с Томом Крузом, Пенелопа с головой ушла в работу. И на съемочной площадке снова встретила любовь – актера Мэттью Макконахи. И – снова неудача. Из-за плотного графика съемок пара почти не виделась, и, не выдержав проверку временем и расстоянием, актеры разошлись.

Несмотря на замечательную голливудскую карьеру, у Пенелопы не было главного – любви. И тут появился режиссер Вуди Ален. Нет, не в качестве бойфренда! Он пригласил ее сыграть в фильме, который изменил всю ее жизнь.





По сценарию Пенелопа Крус и Хавьер Бардем играли экс-супругов. Она, как и положено испанке – ревнивая и страстная, он – спокойный и властный. Понадобилась всего одна сцена, чтобы актеры поняли – это любовь.На этот раз история имела счастливый конец. Харизматичный Хавьер Бардем оказался тем, кому хватило сил обуздать строптивую испанку. Пара вместе – с 2007-го! У супругов двое детей, все, как хотел Бардем – сын и дочь. Встретившись в кино, пара перенесла счастливую историю любви в реальную жизнь, и теперь они ни на минуту не расстаются. Сейчас супруги сидят дома, на карантине. И Пенелопа говорит, что ее своенравный характер в четырех стенах может выдержать только Хавьер! На пороге 46-летия она абсолютно счастлива! И даже день рождения в период карантина не может испортить им настроение. Ведь главное – что они вместе! А остальное – приложится, ведь карантин не вечен.

Напомним,