Пенелопе Крус – 46: актриса ждала свое счастье 15 лет
Пенелопе Крус – 46. Просто не верится, ведь она – все та же горячая штучка!
Страсть, красота и талант – благодаря им пылкая испанка Пенелопа Крус – желанная актриса для любого режиссера! Свою судьбу она нашла на съемках фильма «Вики. Кристина. Барселона». Получив «Оскар», о чем еще можно было мечтать? О любви! Ее партнером по фильму был актер Хавьер Бардем. Играя с ним в «любовь» Пенелопа по- настоящему влюбилась. Но это было – позже.
До Бардема Пенелопе приписывали роман с другим актером – Томом Крузом. Хотя на тот момент он был женат на Николь Кидман, после фильма «Ванильное небо», где Пенелопа и Том играли вместе, голливудская тусовка заговорила об их романе. Испанка стала причиной развода Тома и Николь. Пара начала встречаться. Однако Том слишком увлекся религией, Пенелопа отошла на второй план и не стала этого терпеть – ушла.
Разочаровавшись в отношениях с Томом Крузом, Пенелопа с головой ушла в работу. И на съемочной площадке снова встретила любовь – актера Мэттью Макконахи. И – снова неудача. Из-за плотного графика съемок пара почти не виделась, и, не выдержав проверку временем и расстоянием, актеры разошлись.
Несмотря на замечательную голливудскую карьеру, у Пенелопы не было главного – любви. И тут появился режиссер Вуди Ален. Нет, не в качестве бойфренда! Он пригласил ее сыграть в фильме, который изменил всю ее жизнь.
На этот раз история имела счастливый конец. Харизматичный Хавьер Бардем оказался тем, кому хватило сил обуздать строптивую испанку. Пара вместе – с 2007-го! У супругов двое детей, все, как хотел Бардем – сын и дочь. Встретившись в кино, пара перенесла счастливую историю любви в реальную жизнь, и теперь они ни на минуту не расстаются. Сейчас супруги сидят дома, на карантине. И Пенелопа говорит, что ее своенравный характер в четырех стенах может выдержать только Хавьер! На пороге 46-летия она абсолютно счастлива! И даже день рождения в период карантина не может испортить им настроение. Ведь главное – что они вместе! А остальное – приложится, ведь карантин не вечен.
Напомним,