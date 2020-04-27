Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 11 выпуске от 27.04.2020
На реалити Нового канала попрощались с Викторией #Синяк Кошутиной.
Я королева вечеринок и трэша, – рассказала о себе в начале реалити Нового канала Виктория #Синяк. – Люблю привлекать внимание. Мне нравится откровенно одеваться, сниматься видео в полуобнаженном виде. Я получаю удовольствие, когда на меня косо смотрят, когда ненавидят или осуждают. Это лучше, чем оставаться серой мышью.
Не самые лучшие до проекта у «пацанки» были отношения и с родителями. Неоднократно она рассказывала, как ее бил отец, о равнодушии матери и ревности к сестре. Хватило смелости Виктории #Синяк Кошутиной признаться и об изнасиловании.
То я в образе, то нет. Главное, для себя знаю, что веду себя естественно,– обиделась на комментарии педагогов «пацанка».
Для меня загадка, почему Виктория Алехина спасла Викторию Кошутину, – призналась директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Совершенно очевидно, что ей пора домой. Вика не воспользовалась своим шансом, и вместо прогресса в нее начался обратный процесс. Она не готова больше работать над собой. А заставлять ее это делать мы не будем.
Мне очень жаль, что именно Вика на этой неделе покинула проект, – призналась участница реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина. – Больше всего я не хотела, чтобы ушла именно она. На самом деле Вика очень хороший и искренний человек.
Напомним,