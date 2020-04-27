Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 11 выпуске от 27.04.2020

27 апреля 2020 21:05 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 11 выпуске от 27.04.2020
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 11 выпуске от 27.04.2020
пресс-служба Нового канала

На реалити Нового канала попрощались с Викторией #Синяк Кошутиной.

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20-летнюю одесситку Вику можно назвать одной из самых провокативных участниц «Від пацанки до панянки-4». До проекта девушка работала веб-моделью и предоставляла услуги интимного характера через интернет.

Я королева вечеринок и трэша, – рассказала о себе в начале реалити Нового канала Виктория #Синяк. – Люблю привлекать внимание. Мне нравится откровенно одеваться, сниматься видео в полуобнаженном виде. Я получаю удовольствие, когда на меня косо смотрят, когда ненавидят или осуждают. Это лучше, чем оставаться серой мышью.

Не самые лучшие до проекта у «пацанки» были отношения и с родителями. Неоднократно она рассказывала, как ее бил отец, о равнодушии матери и ревности к сестре. Хватило смелости Виктории #Синяк Кошутиной признаться и об изнасиловании.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 11 выпуске от 27.04.2020 / пресс-служба Нового канала
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Но последние несколько недель преподаватели Школы леди заметили, что Вика остановилась. Она стала равнодушно и иронично относиться к испытаниям. Педагоги также отметили, что Виктория #Синяк ведет себя, как актриса в образе.

То я в образе, то нет. Главное, для себя знаю, что веду себя естественно,
– обиделась на комментарии педагогов «пацанка».

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 11 выпуске от 27.04.2020 / пресс-служба Нового канала
Преподаватели еще на прошлой неделе хотели попрощаться с ученицей Школы леди, но тогда ее от поездки домой спасла одноклассница Виктория #Боксерша Алехина, которая отдала ей свой иммунитет.

Для меня загадка, почему Виктория Алехина спасла Викторию Кошутину, – призналась директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Совершенно очевидно, что ей пора домой. Вика не воспользовалась своим шансом, и вместо прогресса в нее начался обратный процесс. Она не готова больше работать над собой. А заставлять ее это делать мы не будем.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 11 выпуске от 27.04.2020 / пресс-служба Нового канала
Мне очень жаль, что именно Вика на этой неделе покинула проект, – призналась участница реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина. – Больше всего я не хотела, чтобы ушла именно она. На самом деле Вика очень хороший и искренний человек.

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Как сложится жизнь «пацанки» за стенами Школы леди? Узнаем в финале реалити. Новые выпуски «Від пацанки до панянки-4» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним, 

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