Жена экс-Холостяка Максима Чмерковского восхитила фигурой в прозрачном купальнике
27 апреля 2020 15:00
Юлия Крутиева
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд
instagram.com/petamurgatroyd
Пока во всем мире страны находятся на карантине, люди в соцсетях делятся фотографиями со своего семейного архива.
Герой первого сезона проекта Холостяк Максим Чмерковский
публикует в Инстаграм видео со своей супругой, а также снимки со своим сыном Шай Александром. Поклонники танцора отметили, насколько с каждым годом своего взросления похожим мальчик становится на своего отца.
Максим Чмерковский с сыном / instagram.com/petamurgatroyd
А вот супруга Макса Пета Маргатройд решила порадовать фолловеров пикантными кадрами. В своем микроблоге танцовщица показала шикарную фигуру в полупрозрачном купальнике.
Пета Маргатройд / instagram.com/petamurgatroyd
Подписчики Петы не скупились на лайки и комплименты:
"Как же ты выглядишь сексуально!", "Безупречная!", "Оооооохх вы горячая!!!", "Ты такая красивая, детка!", "Какая горячая мамочка!!!"
Пета Маргатройд / instagram.com/petamurgatroyd
Напомним,