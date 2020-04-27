Жена экс-Холостяка Максима Чмерковского восхитила фигурой в прозрачном купальнике

27 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Жена экс-Холостяка Максима Чмерковского восхитила фигурой в прозрачном купальнике
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд
instagram.com/petamurgatroyd

Пока во всем мире страны находятся на карантине, люди в соцсетях делятся фотографиями со своего семейного архива.

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Герой первого сезона проекта Холостяк Максим Чмерковский публикует в Инстаграм видео со своей супругой, а также снимки со своим сыном Шай Александром. Поклонники танцора отметили, насколько с каждым годом своего взросления похожим мальчик становится на своего отца.

Максим Чмерковский с сыном / instagram.com/petamurgatroyd
А вот супруга Макса Пета Маргатройд решила порадовать фолловеров пикантными кадрами. В своем микроблоге танцовщица показала шикарную фигуру в полупрозрачном купальнике.

Пета Маргатройд / instagram.com/petamurgatroyd
Подписчики Петы не скупились на лайки и комплименты:

"Как же ты выглядишь сексуально!", "Безупречная!", "Оооооохх вы горячая!!!", "Ты такая красивая, детка!", "Какая горячая мамочка!!!"

Пета Маргатройд / instagram.com/petamurgatroyd

Напомним,

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