MamaRika розповіла про те, чому їй та її чоловіку довелося рятувати шлюб

14 червня 2024 11:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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MamaRika розповіла про те, чому їй та її чоловіку довелося рятувати шлюб
Співачка MamaRika
Пресслужба Нового каналу

Українська співачка MamaRika розповіла про кризу в сімейному житті.

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Співачка MamaRika та шоумен Сергій Середа разом вже понад дев’ять років, подружжя виховує сина Давида. З-поміж інших відомих українських союзів саме їхня пара була однією з небагатьох, у чиїх стосунках втілювалися ідеали вірності, взаєморозуміння та підтримки. Та нещодавно все змінилося, адже кілька місяців тому вони були на межі розлучення. Зараз намагаються врятувати шлюб. 

Про це MamaRika розповіла за лаштунками шоу «Хто знає?» (Новий канал).

Останнім часом у нашому житті дуже важкий період, але, я думаю, зараз так у багатьох пар. Тому що наше сьогодення дуже складне, емоційно та фізично всі виснажені. У нас криза в стосунках, і ми про це вже відкрито говоримо, – зізналася MamaRika. – Звісно, причиною цієї кризи стало те, що через такий щільний графік, через події, які відбуваються навколо нас, ми стали менше часу проводити вдвох, менше стало романтики, ми в постійному стресі. Це все поступово руйнує, просто знищує будь-які стосунки. Саме зараз ми намагаємося вийти з того стану, в якому ми є, разом подолати цю кризу та повернути нашим стосункам запал, який був спочатку. Це важко, це велика робота, ми багато розмовляємо одне з одним, працюємо з психологом. Але віримо, що нам вдасться. Якщо є почуття одне до одного, повага і бажання справді щось змінити – то все вдасться!

MamaRika на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Відкрите спілкування та готовність іти на компроміс – запорука гармонійного союзу. Але не менш важлива й романтика. 

Кілька разів чоловік мене дуже здивував, один з них – коли робив пропозицію, це був шок, я не сподівалася. Він виклав по всій кімнаті троянди, заховав каблучку, – згадує MamaRika. – Сергій вміє прийти додому з букетом квітів, коли я цього взагалі не чекаю, і для мене це дуже цінно. Ми любимо робити сюрпризи одне одному, але не в певні дати, як усі, наприклад, на День закоханих чи ще щось. А між датами, щоб це було спонтанно й справді від душі. Завжди робота у стосунках має бути з обох боків.

Нагадаємо, 

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