Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про спільні традиції з нареченим

14 травня 2024 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про спільні традиції з нареченим
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька
Пресслужба Нового каналу

Українська артистка та учасниця шоу «єПитання» Олександра Заріцька розповіла ексклюзивні деталі особистого життя.

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Вже давно не секрет, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заручена з музикантом Павлом Тараненком. Раніше дівчина розповідала, що весілля пара поки що не планує. Оскільки вважають, що зараз, у роки повномасштабної війни в Україні, є значно більш важливі потреби, на які краще спрямувати кошти. До того ж закохані щасливі бути разом і в такому статусі. Вони мешкають у будинку за містом, майже завжди разом і старанно будують спільне майбутнє. 

За лаштунками розважального проєкту Нового каналу «єПитання» з Лесею Нікітюк Саша Заріцька розповіла про дозвілля з коханим.

У нас є собаки. А це ж наче діти! Тож ми дуже багато уваги приділяємо їм. Песики – на першому місці у списку того, що дарує нам радість. Обожнюємо проводити час разом на вулиці! – ділиться артистка. – Колись я намагалася привчити Пашу до малювання, але не пішло. Він щось намалював, я сказала: «Ну, Паш, це не дуже». Після цього він більше не малює (сміється). Також ми, як і всі пари, дивимося вдвох багато контенту – шоу, фільми, серіали. Завжди разом готуємо.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Олександра Заріцька розповідає, що вони з коханим щодня намагаються не просто якісно та в задоволення проводити час, а й постійно навчатися чогось одне в одного. Адже бути прикладом для іншого в парі – дуже важлива і цінна складова.

Паша – це та людина, яка не витрачає багато часу на соцмережі, не розпорошується на непотрібні справи. Він вміє добре розподіляти час, і я в нього цього вчуся. Також важливе наше спільне – це музика. Паша сам робить аранжування, створює щось круте й професійне. Я намагаюся бути поруч. Завжди мріяла самостійно робити демо-записи. Це корисна навичка для артиста. Але щось ніяк не доходили руки. А тепер із задоволенням вчусь цього в коханого, – говорить дівчина. – Та й узагалі в будь-яких стосунках завжди намагаєшся бути самовідданою, не егоїстичною, думати про кохану людину, як про себе. У нас це, звісно, теж є. А ще мій Паша за знаком зодіаку Терези. Йому вдається робити мене більш виваженою та менш імпульсивною. А я його вчу емоційності та відкритості. І разом ми ніби збалансовуємо та доповнюємо одне одного (усміхається).

Нагадаємо, 

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