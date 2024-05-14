Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про спільні традиції з нареченим
14 травня 2024 13:00
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька
Пресслужба Нового каналу
Українська артистка та учасниця шоу «єПитання» Олександра Заріцька розповіла ексклюзивні деталі особистого життя.
За лаштунками розважального проєкту Нового каналу «єПитання» з Лесею Нікітюк Саша Заріцька розповіла про дозвілля з коханим.
У нас є собаки. А це ж наче діти! Тож ми дуже багато уваги приділяємо їм. Песики – на першому місці у списку того, що дарує нам радість. Обожнюємо проводити час разом на вулиці! – ділиться артистка. – Колись я намагалася привчити Пашу до малювання, але не пішло. Він щось намалював, я сказала: «Ну, Паш, це не дуже». Після цього він більше не малює (сміється). Також ми, як і всі пари, дивимося вдвох багато контенту – шоу, фільми, серіали. Завжди разом готуємо.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька на зйомках / Пресслужба Нового каналу
Паша – це та людина, яка не витрачає багато часу на соцмережі, не розпорошується на непотрібні справи. Він вміє добре розподіляти час, і я в нього цього вчуся. Також важливе наше спільне – це музика. Паша сам робить аранжування, створює щось круте й професійне. Я намагаюся бути поруч. Завжди мріяла самостійно робити демо-записи. Це корисна навичка для артиста. Але щось ніяк не доходили руки. А тепер із задоволенням вчусь цього в коханого, – говорить дівчина. – Та й узагалі в будь-яких стосунках завжди намагаєшся бути самовідданою, не егоїстичною, думати про кохану людину, як про себе. У нас це, звісно, теж є. А ще мій Паша за знаком зодіаку Терези. Йому вдається робити мене більш виваженою та менш імпульсивною. А я його вчу емоційності та відкритості. І разом ми ніби збалансовуємо та доповнюємо одне одного (усміхається).
Нагадаємо,