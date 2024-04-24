Юрій Ткач розповів про корисні звички планування

Суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» Юрій Ткач розповів про тайм-менеджмент.

Весна – період активний. В усіх побільшало енергії, щоб працювати, розвиватися та, головне, наближати нашу Перемогу. Та інколи складно вдало спланувати свій день, аби встигнути все й не вигоріти. У кожного точно є власні правила тайм-менеджменту. Але чужий досвід завжди корисний.

Тому тримайте поради з керування часом від судді шоу «Розсміши коміка по-новому», яке щосереди о 20:00 показує Новий канал, Юрія Ткача.

У мене, як і, думаю, в кожного, є нотатники, куди записую всі важливі події. Взагалі, якщо є заплановані заходи, то заздалегідь до них готуюсь. Але більше звик, що щоранку життя саме нарізає завдань. Іноді навіть не знаю, що буде завтра, окрім, наприклад, репетиції і якогось заходу ввечері. Все завжди складається протягом дня, – розповідає Юра. – Також маю принцип: якщо щось не виходить сьогодні, то це можна перенести на завтра. Головне до цього ставитись абсолютно спокійно й не перейматись. А одне з найголовніших правил, яке мені дуже подобається, я перейняв від Вови Шумка – це жити тут і зараз. Усім бажаю намагатися при таких дуже важких реаліях насолоджуватися тим, що у вас є.

Суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» Юрій Ткач / Пресслужба Нового каналу

Ткач наголошує, що в жодному випадку не потрібно перенавантажувати графік та забувати про відпочинок.

Я це зрозумів, і тепер намагаюся не ставити в один день зйомку для телевізійного чи YouTube-проєкту та ведення заходу ввечері. Також зараз є багато питань, пов'язаних не з медійним життям, а з наближенням нашої перемоги, які потрібно вирішувати щодня. Тому, можливо, завжди залишаю вільний час протягом доби, – говорить Юра. – І, звісно, як не сказати про сон. Сплю я в середньому годин сім. Цього мені абсолютно достатньо. Дуже не люблю рано лягати спати. Майже ніколи не засинаю раніше опівночі. А прокидаюся близько сьомої години. Часто зраночку везу доньку в школу, тому о 7:30 вже виїжджаємо з дому.

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