Артем Пивоваров розповів, що йому допомагає подолати стрес та віднайти внутрішній баланс

Як Артем Пивоваров налаштовується на концерти?

Як впоратися з тривожністю? Одне з найпопулярніших запитань українців протягом останніх років, яке з кожним днем великої війни стає дедалі актуальнішим. На жаль, ми звикли жити в постійному стресі. Та все ж треба знаходити шляхи подолання хвилювання та негативних емоцій.

Лайфхаками стабілізації внутрішнього стану поділився український артист Артем Пивоваров.

Мені дуже пощастило, бо маю один з найсильніших стимулів, яке придумало людство, – це музика. Музика завжди допомагає мені переключатися. Я поринаю в зовсім інший світ, інший вимір. І там намагаюся вирівнювати той баланс, до якого ми всі намагаємося приходити під час повномасштабного вторгнення. Мені пощастило, що моя професія – це не зовсім робота. Як казав Конфуцій: «Знайди собі роботу до душі, і ти ніколи не будеш працювати», – каже Артем за лаштунками шоу Нового каналу «єПитання». – Ще допомагає література. Нещодавно прочитав не дуже популярну книгу «Тибетська книга мертвих». Якщо брати щось більш художнє й відоме, то мені подобається Джек Лондон «Мартін Іден».

Співак Артем Пивоваров / Пресслужба Нового каналу

Що робить Артем, щоб віднайти рівновагу та «зловити» правильний настрій перед виступом?

Ми обов'язково всією командою обіймаємося. Були ситуації, коли не встигали зробити цей ритуал, і тоді відбувалися конфузи. Тому ми намагаємося завжди обмінятись енергією та насититися під час обіймів, щоб потім віддати все це людям, – говорить Пивоваров. – Що стосується мене особисто, то ще перед виходом до команди я налаштовуюся медитаціями або дихальними практиками. Також практикую цвяхостояння. Все, щоб привести себе в бойовий стан. Публіка хоче сприймати артиста таким, яким звикла. А ми ж усі живі люди, в нас буває різний настрій. Тож аби «вирівняти» себе й повернути в дієвий баланс, я завжди налаштовуюся самостійно.

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