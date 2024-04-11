Учасник проєкту «Поле» розповів про оборону Луганщини

11 квітня 2024 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Учасник проєкту «Поле» розповів про оборону Луганщини
Учасник проєкту «Поле» розповів про оборону Луганщини
Пресслужба Нового каналу

Прикордонник з Хмельницького, який захищав Україну з першого дня великої війни, знявся у проєкті «Поле».

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Кожного зі 100 учасників «Поля» шукали за кордоном, адже підготовка та зйомки квіз-шоу проходили в Нідерландах. Тому серед українців, які знялися в проєкті, – ті, хто вибиралися з окупації, або ж ті, хто проходять реабілітацію. Учасники за лаштунками зйомок «Поля» ділилися нелегкими історіями, від яких на очі навертаються сльози. І їхня сила духу вражає! 

Серед учасників сьогоднішнього випуску «Поля» ви побачите Сергія Галгана. Вмикайте Новий канал о 20:00 і дізнавайтеся, чи зможе він наблизитися до фіналу. А поки ділимося історією незламного 31-річного військового.

За освітою я прикордонник. До повномасштабного вторгнення присвятив 14 років Державній прикордонній службі. Служив у Луганському прикордонному загоні на кордоні з росією. Після закінчення контракту наприкінці червня 2021 року звільнився. Спочатку пішов у відпустку, потім планував спробувати себе в інших сферах, – каже Сергій Галган. – Однак у перший день війни близько 4:00 отримав повідомлення від багатьох друзів, що росіяни пішли в наступ. Близько 11:00 я вже був у військкоматі в Хмельницькому, звідки сам родом. А 25 лютого (2022 року. – Прим. ред.) розпочав службу в ЗСУ.

Сергій взяв участь у формуванні 19-го окремого стрілецького батальйону та обіймав посаду заступника командира батальйону. До 25 квітня 2022 року він проходив службу в Хмельницькому.

Після цього мене перевели до одного з міст Львівщини. Там також розпочалося створення нового підрозділу, в якому я служив на посаді начальника штабу. Від моменту формування до 19 травня 2022-го ми знаходилися в цьому місті. Потім мене відправили на Луганщину. Під час служби перебував у Золотому, Гірському, під Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Ми воювали, чим могли. Зупиняли ворога людським ресурсом. Мені вдалося протриматися чотири місяці, – ділиться військовий. – 7 липня 2022 року отримав поранення під час мінометного обстрілу. Спочатку проходив лікування в Україні, а згодом мене відправили на реабілітацію в Нідерланди. Тут намагаюся врятувати ногу, щоб її не ампутували.

Учасник проєкту «Поле» розповів про оборону Луганщини / Пресслужба Нового каналу

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Сергій дізнався про можливість взяти участь у шоу Нового каналу з групи української діаспори в соцмережах.

Ми з другом, який також проходить лікування в Нідерландах, вирішили зареєструватися. І так спробувати виграти головний грошовий приз, аби віддати його на потреби побратимів у ЗСУ. А для себе нічого й не хочеться. Головне – щоб закінчилася війна, тоді все буде добре, – додає учасник «Поля».

Нагадаємо, 

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