Володимир Дантес поділився порадами, як легко перейти на українську мову

9 квітня 2024 12:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Володимир Дантес поділився порадами, як легко перейти на українську мову
Співак Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Капітан команди в інтелектуально-розважальному шоу «Хто знає?» Володимир Дантес наголосив на важливості відмови від російської мови.

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Співак Володимир Дантес родом з Харкова й протягом 33 років спілкувався, вів соцмережі, писав пісні та давав інтервʼю російською. Однак після повномасштабного вторгнення росії виконавець став одним з тих, хто перейшов на державну. Питання російської та української мов досі залишається гострим та актуальним у нашому інфопросторі. 

Капітан команди в квіз-шоу «Хто знає?», яке Новий канал показує щовівторка о 20:00, запевняє: перейти на українську зовсім не складно. Дантес поділився своєю історією, як подолав мовні страхи. 

Думаю, що через незнання історії та брак певної освіти дехто досі опирається вивченню рідної мови та перекладає відповідальність на тих, хто наполягає на переході, називаючи їх радикалами. Просто запамʼятайте: хоч якою б мовою з вами розмовляли ваші батьки і якою б мовою спілкувалися пращури, ніколи не пізно це змінити. Чому взагалі ворожа мова зʼявилася на території України? Бо російська витісняла і знищувала українську. Зараз триває війна з росією, тому я не розумію тих, хто каже, що не може відмовитися від неї. Адже переїжджаючи в іншу країну, всі вчать її мову. А українську, якою говорять в Україні, – чомусь не хочуть, – каже Вова Дантес у коментарі Новому каналу. – Звісно, перші кілька тижнів може бути складно. Однак потім стане суперлегко й кайфово.

Володимир Дантес і Скайлер / Пресслужба Нового каналу

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Співак публічно оголосив про перехід на українську в квітні 2022 року. Швидше впоратися з цим йому допомогли книжки.

Якщо не хочете займатися з репетиторами, то почніть читати українською вголос. Насамперед ви зрозумієте, в чому ваші помилки. І з кожним разом, з кожною сторінкою ставатиме дедалі краще й краще. Прочитайте книги про Гаррі Поттера українською. Там дуже смішна мова, багато діалектизмів, бо всі герої перекладені по-різному, адже кожен з якогось регіону. Також раджу дивитися фільми та мультики в українському перекладі, старі інтервʼю Кузьми Скрябіна, Сергія Притули. А ще з переходом на українську я відкрив для себе багато нових слів. Приміром, аналог «вихідних» або «канікул» – «вільнодення», «сомельє» – «виняр» тощо. Існує безліч прикольних слів, якими ви можете збагатити свою мову. Також зміниться не лише словниковий запас, а й ваш голос, – зазначає капітан команди в «Хто знає?». – До слова, будь-яке нове заняття продовжує молодість та життя. І так ваші мозкові клітини краще збережуться до старості (усміхається).

Нагадаємо, 

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