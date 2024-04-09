Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Даша Петрожицька розповіла про творчі амбіції

Відома українська акторка Даша Петрожицька, яка зіграла одну з головних ролей у п’ятому сезоні серіалу «Будиночок на щастя», розповіла про конкуренцію.

Тренд на український контент набирає обертів. Зараз не просто потрібно, а справді модно слухати, читати та дивитись українське. Наші митці відчайдушно стараються випустити якомога більше якісного продукту. Зі збільшенням попиту на хороше українське кіно, наприклад, збільшилась і конкуренція на ролі в ньому. З такими спостереженнями погоджується відома акторка, яка зіграла роль психологині Маші в серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал), Даша Петрожицька.

Зірка каже, що попри популярність все одно відчуває «конкурс» на ту чи іншу роль.

Я людина проста. Зйомки в «Папіку» дали мені велику славу. Тоді цього не очікувала. Просто відчувала щастя й максимальну зосередженість на роботі. Коли злетіла в плані популярності, то це не було: «Ой, я чогось досягла». Це просто посприяло тому, що мене стали більше запрошувати на зйомки в інших проєктах. Але зараз я проходжу кастинги та проби, як усі інші акторки. Щоразу доводжу, що можу. І постійно намагаюся зростати, – розповідає зірка у проєкті «Про кіно для ТеБе». – Тож якщо говорити про конкуренцію, то вона точно є. І я веду боротьбу за певну роль, коли дуже хочу потрапити у проєкт.

Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

Даша розповідає, що існують роботи в кіно, якими вона пишається. Та водночас є такі, за які їй трішки соромно. Хоча вона з повагою ставиться до всіх українських продуктів, що знімають у такий складний для країни період повномасштабної війни.

Зазвичай це проєкти (за які Даші трішки соромною – Прим. ред.), що швидко знімаються. А в нас, на жаль, таких багато. Дуже часто команді потрібно зняти 20 і більше хвилин на день через обставини, на які не вплинути. І просто не встигаєш хоч щось пережити. Ти просто, м’яко кажучи, голова, яка говорить, – каже Петрожицька. – А є проєкти, де одразу сценарно не прописують тієї глибини, яку ти хотів би показати. Часто вона взагалі там не потрібна. Тож просто робиш, що вмієш.

Даша має великі акторські амбіції. Вона відчуває в собі сили та бажання постійно розвиватися та пробувати щось незвичне.

Я прагну зіграти інші ролі. Мені не хочеться повторюватись, – ділиться думками Даша Петрожицька. – Мрію побачити себе новою.

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