Віталіна Біблів розповіла, як часто робить чекапи організму та яких правил дотримується

5 квітня 2024 16:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів розповіла, як часто робить чекапи організму та яких правил дотримується
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Топ здорових ритуалів від Віталіни Біблів.

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7 квітня у всьому світі відзначатиметься День здоров’я. Пам’ятати про найголовнішу складову в житті людини потрібно не лише в цей день, а завжди. Але ця дата – хороший привід вкотре нагадати, наскільки важливо піклуватись про себе, дотримуватися здорового способу життя та, можливо, започаткувати нові корисні звички.

Ой, що старшою стаєш, то більше усвідомлюєш, що здоров'я – це найголовніше, що може бути в цьому житті, – з усмішкою говорить акторка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» на Новому каналі Віталіна Біблів. – Тому одразу порада: бережіть себе змолоду. Я вас дуже прошу і як Віталіна Біблів, і як Любаня (героїня Віталіни у серіалі – прим. ред.) Тому що сколіоз, остеохондроз, холестерин і збільшена печінка вам не потрібні. До повномасштабної війни я дуже серйозно ставилася до здоров’я й чекапів. Зараз кошти йдуть на інші потреби. Тому якщо нічого не болить, то, як каже моя героїня у виставі «Сталкери»: «Єслі нічого страшного, то й саме пройде, а єслі щось страшне, то лучче не знать». Хоча я раджу робити чекапи щороку!

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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Зірка поділилася своїми здоровими ритуалами. Якщо цих правил досі немає у вашій рутині, то добряче замисліться. Можливо, саме сьогодні час почати виконувати ці нескладні дії, аби підтримати своє здоров’я? 

Щоранку протягом 30 хвилин після того, як прокинулась, я випиваю десь до літра води. Потихеньку, помаленьку й абсолютно спокійно. Дуже люблю пити воду зранку. Іноді додаю туди лимон, мед і м’яту, – розповідає Віталіна. – Не можу сказати, що на 100% дотримуюсь ЗСЖ. Намагаюся не їсти жирного та смаженого. Та якщо мені раз на три-чотири місяці захочеться смаженої картоплі, то, звісно, поласую нею. Вважаю, що коли їси таке не щодня, воно приносить навіть більше задоволення. Також я обливаюся холодною водою. Стою у планці, скільки можу. Інколи це буває 2,5 хвилини, а інколи 30 секунд. Все залежить від того, яка була ніч, який настрій та рівень сили волі. А взагалі бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, кайфуйте від життя і не шкодьте самі собі.

Нагадаємо, 

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