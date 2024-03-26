Настя Оруджова розповіла про розіграш від тата
За лаштунками зйомок проєкту «Хто знає?» зірка українського гумору Настя Оруджова розповіла, чи розігрують одне одного коміки.
Історією-розіграшем за лаштунками квіз-шоу «Хто знає?», яке щовівторка о 20:00 показує Новий канал, поділилася гумористка Анастасія Оруджова.
Колись мій тато дуже прикольно розіграв нас із дівчатами з тріо «Різні». Він ще той гуморист, – розповідає Настя. – Було 1 квітня, ми сиділи й працювали. Тут в Аліни (колега Анастасії. – Прим. ред.) задзвонив телефон. А вона у нашій команді займається адміністративними функціями. Та бере слухавку й чує: «Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи можете ви приїхати на корпоратив у Норвегію?» Звісно, без роздумів відповіли: «Так-так, ми можемо приїхати!» Це ж Норвегія! І тут наступне запитання: «А можете й батьків взяти з собою?» Ми навіть не засумнівались і на це погодилися теж. Тоді вже тато представився й зізнався, що вирішив поприколюватись з нас. До речі, це типовий жарт від мого батька: коли в кінці наступає розчарування. Бо ми не поїхали у Норвегію! (Усміхається.)
Серйозно, коміки не приколюються на 1 квітня. Я ніколи нікого не розігрувала, та й з мене ніхто не жартував. Окрім тата, – усміхається Оруджова. – Якось не хочеться саме в цей день.
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