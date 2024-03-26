Настя Оруджова розповіла про розіграш від тата

26 березня 2024 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Настя Оруджова розповіла про розіграш від тата
Зірка українського гумору Настя Оруджова
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок проєкту «Хто знає?» зірка українського гумору Настя Оруджова розповіла, чи розігрують одне одного коміки.

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Під час великої війни українці показали, що гумор – у нашому ДНК. Попри все ми не перестаємо жартувати, вигадувати меми, шукати позитив мало не в кожній ситуації та всіма можливими способами намагаємося тримати стрій. Вже незабаром, 1 квітня, у світі будуть відзначати День сміху. В цей день заведено розігрувати друзів та рідних. І якщо зараз не в усіх є настрій і можливість жартувати, то пригадати прикольні моменти з минулого точно варто! 

Історією-розіграшем за лаштунками квіз-шоу «Хто знає?», яке щовівторка о 20:00 показує Новий канал, поділилася гумористка Анастасія Оруджова.

Колись мій тато дуже прикольно розіграв нас із дівчатами з тріо «Різні». Він ще той гуморист, – розповідає Настя. – Було 1 квітня, ми сиділи й працювали. Тут в Аліни (колега Анастасії. – Прим. ред.) задзвонив телефон. А вона у нашій команді займається адміністративними функціями. Та бере слухавку й чує: «Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи можете ви приїхати на корпоратив у Норвегію?» Звісно, без роздумів відповіли: «Так-так, ми можемо приїхати!» Це ж Норвегія! І тут наступне запитання: «А можете й батьків взяти з собою?» Ми навіть не засумнівались і на це погодилися теж. Тоді вже тато представився й зізнався, що вирішив поприколюватись з нас. До речі, це типовий жарт від мого батька: коли в кінці наступає розчарування. Бо ми не поїхали у Норвегію! (Усміхається.)

Зірка українського гумору Настя Оруджова / Пресслужба Нового каналу

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Настя ділиться, що взагалі розіграші у сфері гумору – дуже рідкісна річ.

Серйозно, коміки не приколюються на 1 квітня. Я ніколи нікого не розігрувала, та й з мене ніхто не жартував. Окрім тата, – усміхається Оруджова. – Якось не хочеться саме в цей день.

Нагадаємо, 

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