Зірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла, як працює над вимовою: «Впевнена дикція прикрашає»

За лаштунками шоу «єПитання» Юлія Шугар зазначила, що постійно «прокачує» свою вимову.

Правильна й чітка мова важлива не лише для дикторів та акторів, а й для кожного, хто хоче говорити виразно. Однак дикцією потрібно займатися, адже чітка артикуляція звуків залежить від ступеня натренованості губ та язика. Є спеціальні вправи, розраховані на покращення вимови. Зірка серіалу Нового каналу «Молода» Юлія Шугар регулярно займається ними!

У перерві між зйомками шоу «єПитання», що виходить щопонеділка о 20:00, акторка розповіла про роботу над дикцією.

Я вважаю, що світ зараз особливо прислухається до того, як звучить соловʼїна мова з наших вуст. А коли ми вміємо влучно й соковито говорити, відчувати та користуватися нею завдяки чіткій дикції, це підкреслює не лише глибину, а й красу нашого слова. Дикція є невідʼємною частиною нас як особистості. Те, як ми говоримо, впливає на те, як нас чують і розуміють, – зазначає Юлія Шугар.

Акторка Юлія Шугар / Пресслужба Нового каналу

Акторка часто починає ранок з вправ для артикуляційного апарату та скоромовок.

А ще треную діафрагмальне дихання й залюбки проводжу індивідуальні уроки для покращення вимови і зняття затискачів у голосі. Завжди стараюся підтримувати дикцію в хорошій формі. Також допомагаю в цьому друзям і артистам, які просять поради, – ділиться зірка «Молодої». – І отримую від цього процесу неймовірне задоволення! Обожнюю дарувати людям віртуозне звучання, бо це точно дає змогу яскраво заявляти про себе, підвищує самооцінку, дарує нове відчуття себе, відкриває можливості! Впевнена та виразна дикція взагалі дуже прикрашає людину й дає опору на себе. А це особливо важливо, коли нам потрібно активно проявлятися й досягати поставлених цілей.

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