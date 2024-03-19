Маша Єфросиніна розповіла про інстадетокс

19 березня 2024 14:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Маша Єфросиніна розповіла про інстадетокс
Ведуча Маша Єфросиніна
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками квіз-шоу «Хто знає?» телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що сама веде акаунт в Instagram з 2013 року.

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Завдяки цифровому детоксу ми можемо стати більш уважними і зменшити відчуття перевантаження інформацією. А ще – знайти здоровий баланс між життям «онлайн» та «офлайн». За сторінкою Маші Єфросиніної в Instagram, яку зірка самостійно веде з 2013 року, стежать понад два мільйони підписників. І телеведуча вперше влаштувала собі days off від соцмереж вже під час великої війни. 

За лаштунками шоу «Хто знає?», премʼєра якого відбудеться сьогодні о 20:00 на Новому каналі, Єфросиніна розповіла про причини та переваги інстадетоксу, які вона відкрила для себе.

Перший інстадетокс стався 2022 року й був вимушеним. Його влаштувала мені компанія Meta, яка заблокувала мій акаунт на чотири дні. Причиною назвали «мову ворожнечі». Це був стрес для мене. Я думала, що тепер не зможу так активно доносити всі меседжі, які хочу. І не лише про російських нападників, а й про роботу, якою займаюся, і завдяки якій допомагаю жінкам. Мене це засмутило найбільше, – каже Маша Єфросиніна.

Володимир Дантес та Маша Єфросиніна / Пресслужба Нового каналу

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Вдруге ведуча влаштувала відпочинок від телефону свідомо. І припало це на новорічно-різдвяний період.

У грудні 2023 року я зрозуміла, що втомилася ментально. Була на межі того, щоб послати все під три чорти. В цей ж момент мене повністю відрізало від Instagram. Хоча люблю вести сторінку, якою сама займаюся з 2013 року. Але тоді вперше відчула, що перестала отримувати будь-яке задоволення від цього. І мені не хотілося натискати на іконку Instagram і відкривати додаток, – пригадує зірка. – Тоді ж якраз приїхав чоловік з фронту, вперше за рік побачився з дітьми. І, звісно, мені було не до соцмереж. Десь на другий-третій день інстадетоксу рефлекс вхопити телефон почав зникати. На четвертий я вже кайфувала. А на пʼятий зрозуміла, що існує фраза: «А я, до речі, забула, де мій телефон» (усміхається). Виявилося, що звільняється стільки часу, коли не заходиш в Instagram! Ми постійно проводили його з сімʼєю: проходили по 10 тисяч кроків, грали в Alias, вчили англійську з Сашком, співали, готували сніданок, обід та вечерю. І це лише за день! Instagram забирає дуже багато часу. Коли ми вже всі розʼїжджалися, мені хтось написав: «Що з тобою? Ти вже так давно не заходила в Instagram. Все добре?» Близькі й друзі почали розпитувати, чи щось трапилося, якщо зникла з соцмереж. Але я зловила себе на думці, що не хочу знову брати телефон. А потім почалося: то потрібно анонсувати, то розповісти про нову зміну програми «Незламна мама» від «Фонду Маша» для жінок, які постраждали від війни, то нагадати про дії наших напрямів. І я зрозуміла: якщо мій ресурс потрібен для того, щоб робити корисні речі, почну з цього. Знаєте, як виходять з детоксикації організму? Починають їсти правильну їжу. Ось так і я тривалий час зберігала лише соціальні дописи. А далі понеслося (усміхається).

Нагадаємо, 

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