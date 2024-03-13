Леся Нікітюк розповіла про учасників «Розсміши коміка по-новому»

Суддя розважального проєкту «Розсміши коміка по-новому» Леся Нікітюк розповіла, як на зйомках постійно пригадувала свою участь у цьому шоу.

Легендарне шоу «Розсміши коміка по-новому» в самому розпалі! Новий сезон гумористичного проєкту показує Новий канал. Цьогоріч за суддівським столом – Юрій Ткач та Леся Нікітюк , а за раундами жартів пильно стежить ведучий Валентин Міхієнко.

В ефірі вже показали чотири випуски шоу, а сьогодні, 13 березня, о 20:00 вмикайте п’ятий епізод, наповнений актуальними жартами від українців.

Я в захваті від цього шоу. Воно дало старт дуже багатьом людям. І серед них – Леся Іванівна Нікітюк, – з усмішкою розповідає телеведуча. – В певному сенсі «Розсміши коміка» – доленосний проєкт у моєму житті. Умовний старт був, коли я стояла на сцені в ролі учасниці шоу. І тепер от особлива відмітка на моїй дистанції довжиною в 10 років, коли я сиджу в журі цього проєкту. Але це точно не фініш! Під час зйомок моя увага була повністю спрямована на учасників. Я дуже переживала! Щоразу, коли виходив той чи інший гуморист, згадувала, як десять років тому своїми довгенькими худенькими ніжками виходила на цю сцену і вся трусилася! (Усміхається.) Тож під час зйомок нового сезону я щосекунди пригадувала ці свої відчуття і розуміла, наскільки важливі моя усмішка чи коментар.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Після зйомок Леся Нікітюк поділилася враженнями щодо учасників проєкту.

Мені здається, що цей сезон – найсильніший, – каже вона. – Я бачу в учасниках продовження потужного українського гумору. Впевнена, що це майбутні професіонали, які будуть збирати зали. І, можливо, навіть стануть світовими зірками. Дивлячись як у них там з англійською (сміється).

До речі, Леся вперше працювала в дуеті з зірковим колегою, гумористом та актором Юрою Ткачем. І в них, здається, вийшов дуже класний робочий тандем.

Я у сфері гумору дуже довго, і це, в принципі, моя природа. Тож, зізнаюся, намагалася сміятися лише з дуже смішних жартів. Не могла лукавити. Мені було дуже цікаво спостерігати за Юрою Ткачем. Він тихенько піддивлявся, чи я засміюся. Бо якщо я перша це робила, тоді й він теж. Можливо тому, щоб, якщо раптом потім люди напишуть: «Зовсім не смішно», можна було б сказати: «Нікітюк засміялася, то й я підключився», – жартує Леся Нікітюк.

Нагадаємо,