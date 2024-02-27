Назар Задніпровський розповів про спілкування з 16-річним сином та 9-річною донькою
Чого Назар Задніпровський вчиться у своїх дітей?
Поки всі чекають на прем’єру п’ятого сезону «Будиночка на щастя», яка відбудеться вже 25 березня на Новому каналі, Назар Задніпровський розповів цікавий факт. Він досі вчиться! Щоправда, в дуже особливих вчителів.
Я в цьому житті багато що вмію і знаю. Здається, можу вже безліч речей передати новому поколінню. Але маю 16-річного сина та 9-річну доньку. І от у них є чого повчитись, – розповідає Назар за лаштунками шоу «єПитання». – Насамперед вони мене вчать бути татом! (Усміхається.) Через велику кількість роботи, буває, що рідко їх бачу. Тож у холодну пору року, коли трішки менша зайнятість, намагаюся приділяти увагу дітям, більше проводити з ними часу. Бо, як кажуть, коли піде травичка, Назар буде потрібен. Зазвичай якщо татко йде зніматися, з сім’єю лише по телефону чи по Viber. Ну, або заскакую інколи у вихідний день. І так може бути протягом пів року.
З доці беру приклад щиро любити і скучати. Хоча, можливо, це вона з мене бере. Тому що я дуже за ними сумую, – говорить Задніпровський. – А в сина можна повчитися впевненості в собі. Тут він молодець у мене. Якщо в чомусь переконаний, то каже: «Тату, я впевнений. Я зроблю». Можу в нього повчитись, і це приємно (усміхається).
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