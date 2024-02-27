Назар Задніпровський розповів про спілкування з 16-річним сином та 9-річною донькою

27 лютого 2024 16:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Назар Задніпровський розповів про спілкування з 16-річним сином та 9-річною донькою
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Чого Назар Задніпровський вчиться у своїх дітей?

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Народний та заслужений артист України, який грає улюбленого персонажа мільйонів Васю в комедійному серіалі Нового каналу «Будиночок на щастя», Назар Задніпровський зачаровує глядачів своїм талантом та професійністю. Актор каже, що дуже старається якісно виконувати свою роботу, аби трішки відволікти та розважити українців у складний для всіх період повномасштабної війни.

Поки всі чекають на прем’єру п’ятого сезону «Будиночка на щастя», яка відбудеться вже 25 березня на Новому каналі, Назар Задніпровський розповів цікавий факт. Він досі вчиться! Щоправда, в дуже особливих вчителів.

Я в цьому житті багато що вмію і знаю. Здається, можу вже безліч речей передати новому поколінню. Але маю 16-річного сина та 9-річну доньку. І от у них є чого повчитись, – розповідає Назар за лаштунками шоу «єПитання». – Насамперед вони мене вчать бути татом! (Усміхається.) Через велику кількість роботи, буває, що рідко їх бачу. Тож у холодну пору року, коли трішки менша зайнятість, намагаюся приділяти увагу дітям, більше проводити з ними часу. Бо, як кажуть, коли піде травичка, Назар буде потрібен. Зазвичай якщо татко йде зніматися, з сім’єю лише по телефону чи по Viber. Ну, або заскакую інколи у вихідний день. І так може бути протягом пів року.

Назар Задніпровський з сім'єю / Пресслужба Нового каналу

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Назар пишається своїми дітьми, які в певних речах навіть є для нього прикладом.

З доці беру приклад щиро любити і скучати. Хоча, можливо, це вона з мене бере. Тому що я дуже за ними сумую, – говорить Задніпровський. – А в сина можна повчитися впевненості в собі. Тут він молодець у мене. Якщо в чомусь переконаний, то каже: «Тату, я впевнений. Я зроблю». Можу в нього повчитись, і це приємно (усміхається).

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал Назар Задніпровський Будиночок на щастя 5 сезон

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