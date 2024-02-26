Фіма Константиновський розповів про життя з батьком на початку війни

Після повномасштабного вторгнення ведучий проєкту «Поле», капітан команди в «Хто знає?» Фіма Константиновський повернувся до рідного Дніпра.

24 лютого 2022 року… Ця дата досі тригерить і навіює неприємні спогади, які хотілося б стерти з памʼяті. За два роки ми адаптувалися до повітряних тривог, зробили донати щоденною звичкою, а нашими супергероями стали не персонажі Marvel, а українські захисники й захисниці. Чи памʼятаєте початок великої війни? Багато хто зібрав речі й одразу вирушив до близьких, адже разом не так страшно.

Ведучий проєкту «Поле», капітан команди в «Хто знає?» (Новий канал) Фіма Константиновський повернувся до рідного Дніпра через кілька днів після повномасштабного вторгнення. Його мама та 16-річний брат виїхали за кордон, тож тривалий час комік жив удвох із татом.

Мені було цікаво, як уживуться вдвох дорослий син і батько. Це виглядало, як спіноф (усміхається). От виходив серіал, де ми живемо вчотирьох із мамою, татом і братом, все було добре. А потім минули роки, і нам показують, як склалася доля сина і батька в новому сезоні, як їм жилося разом. Я боявся, що буде ніяково. Пригадував одну зі сцен «Друзів», коли Рос і хлопець Фібі залишилися вдвох, а їм не було про що говорити. І після цього вони зрозуміли, що ніколи не будуть проводити час разом. Тому хвилювався, що буде так само. Але цей період виявився дуже крутим, хоч і страшним, – пригадує Фіма. – Я люблю тата. Він з тих, хто не говорить, а просто робить. Може, якось не так проявляє свої емоції, але знаю: батько безмежно любить мене, як і я його.

Фіма Константиновський з батьками / Пресслужба Нового каналу

У перші місяці великого вторгнення Фіма думав, що більше ніколи не побачить сімʼю в повному складі й не повернеться в гумор. До того ж мав із батьком незручну розмову.

Я сказав йому: «В мене закінчилися гроші. Мабуть, потрібно повертатися в Київ, крутитися, щось вигадувати». Це тупа ситуація, коли тобі більше 30 років, а в тебе з батьком розмова на таку тему. Але він відповів: «Якщо хочеш приносити користь тут, то давай буду допомагати тобі. Просто закривати твої потреби, щоб ти не шукав роботу десь». І я неймовірно вдячний йому за це, – додає ведучий.

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