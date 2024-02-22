Серіали «Голова» та «Зв’язок» номінували на Премію Гільдії сценаристів України

Ситком «Голова» або скетчком «Зв’язок» можуть отримати нагороду за найкращий сценарій комедії.

Вау-новина! Оголосили шорт-лист першої Премії Гільдії сценаристів України. І до номінації «Найкращий сценарій комедійного серіалу» увійшли одразу два проєкти від Нового каналу – ситком про перспективну молодь та українське село «Голова» та скетчком про стосунки на відстані під час війни «Зв’язок».

Всі історії, що ми бачимо на екрані, починалися з чистого аркуша паперу. В кожному посібнику фільммейкера та на будь-яких курсах вам скажуть, що сценарій – це головне для будь-якої історії. Та частіше за все саме автори історій залишаються поза лаштунками. Актори, режисер, продюсер – це ті, з ким передусім асоціюють контент. Тому це велика радість, що праця наших сценаристів була помічена. Це ще раз наповнює сенсом п’яті й шості драфти сценаріїв, – коментує генеральна продюсерка Нового каналу Саша Ткаченко. – Ми завжди вдячні нашому глядачеві, який знає нас, дивиться, сміється разом з нами і плаче… На жаль, від початку повномасштабного вторгнення іноді плакати під час комедій стало звичкою. І дуже приємно зараз казати «дякую» професійній спільноті, що помітила наші улюблені історії.

Наприклад, ситком «Голова» має дуже особливу трирічну історію створення.

На мою думку, це унікальний проєкт, адже він розроблявся з початку 2021 року, коли нас цікавили зовсім інакші проблеми, а історії наших героїв були про інше. Та повернувшись до роботи над сюжетом після повномасштабного вторгнення, ми вирішили частково переробити сценарії й віднайти інше «ДНК» у проєкті, – говорить креативний продюсер Нового каналу Віталій Є. – Ми не хотіли робити абсолютно відокремлений від нагальних подій серіал, але водночас планували створити розважальний проєкт про українську молодь «безтурботних» часів до 2022 року. У співпраці з USAID віднайшли правильні меседжі та моралі історії. І переписали сценарії так, аби висвітлити цінності, за які зараз бореться вся країна. З моменту перемоги на PITCH UA над сценарієм працювали багато талановитих авторів. Завдяки нашій спільній співпраці проєкту вдалося потрапити до списку фіналістів сценарного конкурсу, чим ми дуже пишаємося!

Серіали «Голова» та «Зв’язок» номінували на Премію Гільдії сценаристів України / Пресслужба Нового каналу

А скетчком «Зв’язок» можна назвати «щоденником» повномасштабного вторгнення. Він на всі 100% про нас із вами. Один сезон серіалу – один рік війни.

Глядач бачить у наших персонажах власні переживання – страх за власну безпеку та життя близьких, сум за домом та нерозуміння, що ж далі. Та водночас впізнає себе в комедійних ситуаціях, має можливість посміятися над важкими викликами, які нам щодня кидає велика війна. З самого початку розробки ми усвідомлювали, що ставимо перед собою складне й ризиковане завдання – розповісти про війну з гумором. Та з іншого боку, розуміли й беззаперечний факт – гумор є нашою силою, одним із важливих методів спротиву та виживання. В найтемніші часи українці продовжують сміятися, жартувати. І поки ми це робимо – нас неможливо зупинити та зламати, – ділиться креативна продюсерка проєкту Марина Козаченко. – Для мене головною заслугою та результатом роботи нашої команди є реакція аудиторії. «Починаю дивитись серію – сміюсь, а закінчую – плачу», «Віктор Андрієнко – один в один мій батько», «Ніби знов пережила день звільнення Херсона», – здебільшого такі відгуки ми отримували від наших глядачів. Вони не можуть не тішити. Така реакція підтверджує, що нам вдалося утримати баланс, і наша розповідь про сьогодення терапевтична для глядача.

Серіали «Голова» та «Зв’язок» номінували на Премію Гільдії сценаристів України / Пресслужба Нового каналу

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