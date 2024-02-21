Валентин Міхієнко розповів про факап на зйомках «Розсміши коміка по-новому»

21 лютого 2024 11:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Валентин Міхієнко розповів про факап на зйомках «Розсміши коміка по-новому»
Ведучий Валентин Міхієнко
Пресслужба Нового каналу

Ведучий гумористичного проєкту «Розсміши коміка по-новому» Валентин Міхієнко розповів про своїх фаворитів.

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Вже у березні на Новому каналі можна буде побачити відомого імпровізатора, гумориста та зірку багатьох розважальних проектів Валіка Міхієнка в новому амплуа. Він став ведучим шоу «Розсміши коміка по-новому» виробництва студії «Квартал 95». За суддівським столом ви побачите Лесю Нікітюк та Юру Ткача.

Я намагався уявити себе на місці коміків, але все ж не зміг. У них важка справа. Моя задача, наприклад, – просто дивитися на обличчя Лесі та Юри й натискати кнопку, коли вони сміються. А їхня задача – почути кожен жарт. А жарти бувають різні – приховані, швидкі. І от треба не пропустити жоден з них, – ділиться думками Валік.

Міхієнко каже, що зйомки майже без пауз – ще те випробування.

Чесно кажучи, для психіки було важко кілька днів поспіль слухати виступи гумористів. Пам'ятаю, що коли повертався додому, а моя дівчина щось говорила, я просто не розумів і не чув її. Після насиченого знімального дня, гумору та аналізу жартів мозок вже не сприймав нову інформацію, – каже ведучий шоу. – Зізнаюся, що навіть під час зйомок я пару разів «вимикався» на декілька секунд. А потім думав: «Хоч не було жарту, який я пропустив?» Скажу чесно, один таки був. На мене тоді гуморист повернувся з поглядом: «Ти будеш натискати на кнопку?» А Юра Ткач такий: «Ну, так. Я сміявся».

Ведучий Валентин Міхієнко / Пресслужба Нового каналу

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Вже за три тижні проєкт «Розсміши коміка по-новому» стартує в ефірі Нового каналу. На глядачів чекає 16 насичених епізодів різноманітного гумору. Кожен точно встигне обрати, який стиль гумору найбільше до вподоби, та хто його фаворит. Чи десять фаворитів. Як от у Валіка Міхієнка.

Дуже важко виділити когось одного за весь сезон проєкту, – каже він. – На мою думку, дуже потужних і класних гумористів чи команд десь десять було точно. Це ті, що на рівні з геніальним (усміхається).

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал Валентин Міхієнко Розсміши коміка по-новому

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