Фіналістка проєкту «Супер Топ-модель по-українськи» Олександра Литвин стала мамою

Зірка модельного реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Олександра Литвин повідомила про народження сина.

Учасниця третього сезону проєкту «Супермодель по-українськи» та фіналістка «Супер Топ-моделі по-українськи» , які показував Новий канал, Олександра Литвин народила первістка! Малюк з’явився на світ 16 лютого в Америці.

Ми – батьки хлопчика. Все було так напружено! Мені здалося, що вчорашній день тривав вічність, – прокоментувала дівчина після пологів.

Олександра Литвин стала мамою / Пресслужба Нового каналу

Відомо, що обранцем 24-річної Саші став 35-річний діджей та трейдер Тимур Трушковський. Пара дуже чекала на появу малюка. Ще під час вагітності майбутні батьки показували багато світлин та відео в соцмережах. Дівчина писала, що їй дуже цікаво, на кого буде схожий їхній син.

Не пишіть мені, що він схожий на тата. Бо за моєю версією, син – моя копія. А слово мами – закон, – жартома написала дівчина у своєму Instagram після появи малюка на світ.

Як назвали новонародженого, Олександра поки що не розповідає. Але обіцяє поступово ділитися всіма деталями та враженнями від статусу молодої матусі. Стежимо.

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