Фіналістка проєкту «Супер Топ-модель по-українськи» Олександра Литвин стала мамою
19 лютого 2024 12:00
Фіналістка проєкту «Супер Топ-модель по-українськи» Олександра Литвин
Пресслужба Нового каналу
Зірка модельного реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Олександра Литвин повідомила про народження сина.
«Супер Топ-моделі по-українськи», які показував Новий канал, Олександра Литвин народила первістка! Малюк з’явився на світ 16 лютого в Америці.
Ми – батьки хлопчика. Все було так напружено! Мені здалося, що вчорашній день тривав вічність, – прокоментувала дівчина після пологів.
Олександра Литвин стала мамою / Пресслужба Нового каналу
Не пишіть мені, що він схожий на тата. Бо за моєю версією, син – моя копія. А слово мами – закон, – жартома написала дівчина у своєму Instagram після появи малюка на світ.
Як назвали новонародженого, Олександра поки що не розповідає. Але обіцяє поступово ділитися всіма деталями та враженнями від статусу молодої матусі. Стежимо.
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