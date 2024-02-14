Костянтин Войтенко розповів курйозну історію зі студентських років

14 лютого 2024 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Костянтин Войтенко розповів курйозну історію зі студентських років
Актор Костянтин Войтенко
Пресслужба Нового каналу

На честь Дня донора зірка серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко пригадав, як здавав кров.

Читайте такожЧому у деяких українців виникає мовний бар'єр і їм важко перейти на рідну мову
14 лютого відзначають не лише День закоханих, а й День донора (включаючи донорів органів). Своїми спогадами про донорство, а саме про здачу крові, поділився виконавець однієї з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», який навесні покаже Новий канал, Костянтин Войтенко.

Коли я ще жив у Дніпрі та грав у КВК, для родичів одного з колег по команді терміново потрібна була кров. Частина команди поїхала в лікарню її здавати. Я, молодий та енергійний, теж вирішив долучитися, – розповідає Костя. – Мені сказали, що візьмуть десь 250 мл. Ліг на кушетку, розслабився і спостерігав, як поступово наповнюється баночка з кровʼю. Взагалі нічого складного, не боляче, я чудово почувався. Тут помітив, що позначка 200 мл давно пройшла, і вже набралося більше за 300 мл. Я перепитав, що, можливо, вже вистачить? На що мені відповіли: «Та ні-ні, зараз от 400 мл набереться, і все». Врешті взяли в мене цю кількість, дістали голку, дали талончик, який я мав поміняти на інший талончик – на обід. Я пішов з цим папірцем до кабінету, а там черга. Памʼятаю, що вирішив присісти. А потім – все... Наступний спогад – мене підіймають і плескають по щоках. Закінчилося все тим, що я викинув той талончик та поїхав додому пити гранатовий сік (усміхається).

Актор Костянтин Войтенко / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожНаталка Денисенко розповіла, завдяки чому їм із чоловіком вдається зберігати сімейне тепло та пристрасть
Пам’ятайте, не кожен може бути донором крові. Якщо за медичними протипоказаннями вам це заборонено, знайдіть іншу справу, якою можете допомогти Україні на шляху до перемоги. Наприклад, щоденні донати на перевірені збори. А якщо маєте дозвіл від лікаря на донорство, то не зволікайте. Ваша кров може врятувати комусь життя!

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Костянтин Войтенко Будиночок на щастя 5 сезон

Матеріали на тему

Фіма Константиновський вперше розповів про свою кохану
Новини

Фіма Константиновський вперше розповів про свою кохану
Наталка Денисенко розповіла, завдяки чому їм із чоловіком вдається зберігати сімейне тепло та пристрасть
Новини

Наталка Денисенко розповіла, завдяки чому їм із чоловіком вдається зберігати сімейне тепло та пристрасть
Чому у деяких українців виникає мовний бар'єр і їм важко перейти на рідну мову
Психологія

Чому у деяких українців виникає мовний бар'єр і їм важко перейти на рідну мову
Шпиталь: дивитися 8 серію онлайн
Серіали

Шпиталь: дивитися 8 серію онлайн
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 10.02.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 10.02.2024)
Світ навиворіт. Україна: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 09.02.2024)

Світ навиворіт. Україна: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 09.02.2024)
Чому у деяких українців виникає мовний бар'єр і їм важко перейти на рідну мову

Чому у деяких українців виникає мовний бар'єр і їм важко перейти на рідну мову
Шпиталь: дивитися 8 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 8 серію онлайн

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 10.02.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 10.02.2024)
Світ навиворіт. Україна: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 09.02.2024)

Світ навиворіт. Україна: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 09.02.2024)
Шпиталь: дивитися 8 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 8 серію онлайн
Grosu записала пісню жестовою мовою разом з дітьми, які мають порушення слуху

Grosu записала пісню жестовою мовою разом з дітьми, які мають порушення слуху
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK