Даша Квіткова розповіла про особливий ритуал із сином
За лаштунками зйомок шоу для всієї сім’ї «єПитання» відома українська інфлюенсерка Даша Квіткова розповіла про вечірню традицію з сином Левом.
Даша показує, як вони проводять дозвілля, у які розвиваючі ігри грають, які книги читають. Окрема рубрика її сторіз – вечірня рутина з сином. У соцмережі змонтовані відео тривають лише хвилину-півтори. А насправді це доволі тривалий процес!
У нас із Левом є особливий ритуал, який почали ще в ранньому-ранньому віці сина. Це вечірні гігієнічні процедури, які займають близько півтори години часу, – розповідає Квіткова за лаштунками шоу Нового каналу «єПитання». – Близько 21:30 ми йдемо з Левчиком у ванну кімнату й проводимо там наш святий час разом. Чесно кажучи, це моє найулюбленіше! Спочатку син купається, а далі ми сідаємо на підлогу і намащуємось кремом, розчісуємося та одягаємось у піжаму, граємося та розмовляємо.
Мені колись сказали, що перед сном дитину треба трішки «заповільнити». І от цей ритуал у нас справді працює, – говорить інфлюенсерка. – Лев заспокоюється, розслабляється і сам йде у ліжечко. Звісно, там ще в нас: «Мамо, розкажи казочку». Або ж ще можуть продовжуватись розмови, де Левчик детально розповідає, як провів день у садочку чи що цікавого бачив. Але за хвилин 20–30 син зазвичай вже солодко спить.
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