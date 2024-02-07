Даша Квіткова розповіла про особливий ритуал із сином

7 лютого 2024 13:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Даша Квіткова розповіла про особливий ритуал із сином
Інфлюенсерка Даша Квіткова
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок шоу для всієї сім’ї «єПитання» відома українська інфлюенсерка Даша Квіткова розповіла про вечірню традицію з сином Левом.

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Сьогодні Даша Квіткова – рольова модель для багатьох дівчат. Своїм прикладом знаменитість закликає вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватись, займатись спортом і піклуватись про ментальне здоровʼя. А ще чимало розповідає про свого дворічного сина Лева. 

Даша показує, як вони проводять дозвілля, у які розвиваючі ігри грають, які книги читають. Окрема рубрика її сторіз – вечірня рутина з сином. У соцмережі змонтовані відео тривають лише хвилину-півтори. А насправді це доволі тривалий процес!

У нас із Левом є особливий ритуал, який почали ще в ранньому-ранньому віці сина. Це вечірні гігієнічні процедури, які займають близько півтори години часу, – розповідає Квіткова за лаштунками шоу Нового каналу «єПитання». – Близько 21:30 ми йдемо з Левчиком у ванну кімнату й проводимо там наш святий час разом. Чесно кажучи, це моє найулюбленіше! Спочатку син купається, а далі ми сідаємо на підлогу і намащуємось кремом, розчісуємося та одягаємось у піжаму, граємося та розмовляємо.

Даша Квіткова з сином / Пресслужба Нового каналу

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Буває, що діти не дуже люблять гігієнічні процедури та капризують. Але Даша Квіткова каже, що син настільки звик до їхнього ритуалу перед сном, що щовечора сам кличе матусю у ванну кімнату. І все відбувається із задоволенням!

Мені колись сказали, що перед сном дитину треба трішки «заповільнити». І от цей ритуал у нас справді працює, – говорить інфлюенсерка. – Лев заспокоюється, розслабляється і сам йде у ліжечко. Звісно, там ще в нас: «Мамо, розкажи казочку». Або ж ще можуть продовжуватись розмови, де Левчик детально розповідає, як провів день у садочку чи що цікавого бачив. Але за хвилин 20–30 син зазвичай вже солодко спить.

Даша Квіткова з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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