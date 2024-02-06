Зірки «Звʼязку» поділилися своїми улюбленими стравами, що дарують їм гастрономічний екстаз

6 лютого 2024 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірки «Звʼязку» поділилися своїми улюбленими стравами, що дарують їм гастрономічний екстаз
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

Яєчня, сирники та шакшука з тостами: чим снідають зірки «Звʼязку»?

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Здоровий і збалансований сніданок приносить величезну користь нашому організму. Та багато хто або не їсть зранку взагалі, або ж обмежується кавою. Однак дієтологи постійно наголошують: снідати важливо! І варто зробити це протягом години після пробудження. Аби почати ранок по-зірковому, скористайтеся добіркою улюблених сніданків від акторів та акторок скетчкому Нового каналу «Звʼязок»

Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк, Аліна Кошарна та Дмитро Вівчарюк розповіли, чи встигають поснідати і що дає їм заряд енергії з самого ранку.

Антоніна Хижняк має два прийоми їжі: «сніданко-обід» та «обідо-вечеря»

Взагалі я часто не снідаю, а обідаю. А якщо точніше, то в мене два прийоми їжі: «сніданко-обід» та «обідо-вечеря» (сміється). Не можу їсти дуже рано, апетит зʼявляється близько 11:00–12:00. Та є страва, яку обожнюю їсти у вихідний. Прокидаючись з усвідомленням того, що нікуди поспішати не треба, я даю собі час на релакс і готую дещо особливе. А саме – сирники чи ліниві вареники. Додаю сметанку й насолоджуюсь!

Тарас Цимбалюк обожнює будь-які страви з яйцями

Маю потужний рецепт (усміхається). Я просто обожнюю готувати яєчню з сосисками. Ще нарізаю помідори або огірки та роблю бутерброд із сирною намазкою. Взагалі готую будь-які сніданки з яйцями. Це моє улюблене.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Аліна Кошарна влаштовує неспішні сніданки у вихідний

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Оскільки я працюю зранку на радіо, то прокидаюсь о 5:30. Снідати в цей час не вдається. Тож пʼю каву й лечу на роботу в ефір! А якщо вихідна, то душа і фантазія гуляють (усміхається). Вранці обожнюю готувати шакшуку з тостами, пити смачну каву або апельсиновий сік. Як на мене, саме цей цитрусовий напій особливо пасує до ранкового вайбу. Ще іноді мама балує мене млинцями, а це справді гастрономічний екстаз! Тут взагалі без коментарів (усміхається).

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

Діма Вівчарюк снідає всім, що готує сусідка Людмила Григорівна

Враховуючи ситуацію, що моя дружина за кордоном, мене частенько підгодовує сусідка Людмила Григорівна (усміхається). Ця свята жінка відповідає за мій психологічний стан. Іноді не встигаю вранці поїсти, але треба кинути щось до рота, бо маю проблеми зі шлунком. Тому вона і сніданки мені готує. Коли прокидаюся, обовʼязково випиваю стаканчик-два теплої води та з'їдаю чайну ложечку меду. І лише потім снідаю.

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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