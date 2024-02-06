Зірки «Звʼязку» поділилися своїми улюбленими стравами, що дарують їм гастрономічний екстаз
Яєчня, сирники та шакшука з тостами: чим снідають зірки «Звʼязку»?
Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк, Аліна Кошарна та Дмитро Вівчарюк розповіли, чи встигають поснідати і що дає їм заряд енергії з самого ранку.
Антоніна Хижняк має два прийоми їжі: «сніданко-обід» та «обідо-вечеря»
Взагалі я часто не снідаю, а обідаю. А якщо точніше, то в мене два прийоми їжі: «сніданко-обід» та «обідо-вечеря» (сміється). Не можу їсти дуже рано, апетит зʼявляється близько 11:00–12:00. Та є страва, яку обожнюю їсти у вихідний. Прокидаючись з усвідомленням того, що нікуди поспішати не треба, я даю собі час на релакс і готую дещо особливе. А саме – сирники чи ліниві вареники. Додаю сметанку й насолоджуюсь!
Тарас Цимбалюк обожнює будь-які страви з яйцями
Маю потужний рецепт (усміхається). Я просто обожнюю готувати яєчню з сосисками. Ще нарізаю помідори або огірки та роблю бутерброд із сирною намазкою. Взагалі готую будь-які сніданки з яйцями. Це моє улюблене.
Аліна Кошарна влаштовує неспішні сніданки у вихідний
Діма Вівчарюк снідає всім, що готує сусідка Людмила Григорівна
Враховуючи ситуацію, що моя дружина за кордоном, мене частенько підгодовує сусідка Людмила Григорівна (усміхається). Ця свята жінка відповідає за мій психологічний стан. Іноді не встигаю вранці поїсти, але треба кинути щось до рота, бо маю проблеми зі шлунком. Тому вона і сніданки мені готує. Коли прокидаюся, обовʼязково випиваю стаканчик-два теплої води та з'їдаю чайну ложечку меду. І лише потім снідаю.
Нагадаємо,