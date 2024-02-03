Джамала втретє стане мамою – фото

Співачка Джамала вагітна. Про свою третю вагітність артистка повідомила шанувальникам напередодні Національного відбору на «Євробачення-2024».

Сьогодні Джамала разом з Андрієм Данилко і Сергієм Танчинцем обиратимуть артиста, який представлятиме Україну на «Євробаченні-2024». Напередодні Нацвідбору співачка розповіла, що готується втретє стати мамою.

При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов! – написала в Інстаграм артистка.

Джамала вагітна / instagram.com/jamalajaaa

Джамала зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим зараз виховують двох синів: Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая. Якої статі буде третя дитинка подружжя – наразі невідомо.

У своїх сториз Джамала поділилася спогадами, що була вагітною першим сином під час Національного відбору 2018 року, потім чекала на другу дитину під час Нацвідбору-2020.

Джамала з синами / instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо,