Євробачення-2024: Тімур Мірошниченко розповів про своїх фаворитів Нацвідбору

2 лютого 2024 13:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Євробачення-2024: Тімур Мірошниченко розповів про своїх фаворитів Нацвідбору
Ведучий Тімур Мірошниченко
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «єПитання» телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, що його сини та донька фанатіють від міжнародного пісенного конкурсу.

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3 лютого в Україні відбудеться Нацвідбір на «Євробачення-2024». Серед 11 претендентів оберуть артиста, який поїде представляти нашу країну на цьому великому міжнародному пісенному конкурсі. Ведучими події цьогоріч стали комік Василь Байдак, співачка Юлія Саніна (гурт The Hardkiss. – Прим. ред.) та незмінний коментатор «Євробачення» Тімур Мірошниченко. 

За лаштунками шоу Нового каналу «єПитання» ведучий зізнався, що інтерес до конкурсу проявляють і його сини та донечка.

Діти люблять конкурс «Євробачення», дивляться і дорослий, і дитячий. Вони завжди його чекають і, можна сказати, навіть розбираються, – з усмішкою розповідає Тімур Мірошниченко. – На днях от слухали казку, яку начитала учасниця дитячого «Євробачення-2023». На початку аудіо було представлення: «Читає Анастасія Димид». І моя донька Мія одразу: «То це ж представниця дитячого «Євробачення!» (усміхається).

Тімур Мірошниченко з родиною / Пресслужба Нового каналу

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Тімур розповідає, що в їхній оселі дуже часто грає музика, бо діти люблять танцювати та співати. А останнім часом на повторі крутиться один з хітів, що прозвучить на відборі.

Коли оприлюднили пісні учасників Нацвідбору на «Євробачення-2024», малі послухали всі ці 11 треків. Та одразу вибрали улюблену. Пісня, яка тепер третій тиждень не вимикається в нашому домі, – це «Teresa & Maria» (виконавиці alyona alyona та Jerry Heil. – Прим. ред.), – ділиться Мірошниченко. – А ще коли я їх зранку везу в садочок, ця композиція тричі поспіль грає в машині. Ввечері забираю з садочка – те ж саме. Але це не мій вибір, а їхній (усміхається).

Тімур Мірошниченко з родиною / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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