Євробачення-2024: Тімур Мірошниченко розповів про своїх фаворитів Нацвідбору

За лаштунками шоу «єПитання» телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, що його сини та донька фанатіють від міжнародного пісенного конкурсу.

3 лютого в Україні відбудеться Нацвідбір на «Євробачення-2024». Серед 11 претендентів оберуть артиста, який поїде представляти нашу країну на цьому великому міжнародному пісенному конкурсі. Ведучими події цьогоріч стали комік Василь Байдак, співачка Юлія Саніна (гурт The Hardkiss. – Прим. ред.) та незмінний коментатор «Євробачення» Тімур Мірошниченко.

За лаштунками шоу Нового каналу «єПитання» ведучий зізнався, що інтерес до конкурсу проявляють і його сини та донечка.

Діти люблять конкурс «Євробачення», дивляться і дорослий, і дитячий. Вони завжди його чекають і, можна сказати, навіть розбираються, – з усмішкою розповідає Тімур Мірошниченко. – На днях от слухали казку, яку начитала учасниця дитячого «Євробачення-2023». На початку аудіо було представлення: «Читає Анастасія Димид». І моя донька Мія одразу: «То це ж представниця дитячого «Євробачення!» (усміхається).

Тімур Мірошниченко з родиною / Пресслужба Нового каналу

Тімур розповідає, що в їхній оселі дуже часто грає музика, бо діти люблять танцювати та співати. А останнім часом на повторі крутиться один з хітів, що прозвучить на відборі.

Коли оприлюднили пісні учасників Нацвідбору на «Євробачення-2024», малі послухали всі ці 11 треків. Та одразу вибрали улюблену. Пісня, яка тепер третій тиждень не вимикається в нашому домі, – це «Teresa & Maria» (виконавиці alyona alyona та Jerry Heil. – Прим. ред.), – ділиться Мірошниченко. – А ще коли я їх зранку везу в садочок, ця композиція тричі поспіль грає в машині. Ввечері забираю з садочка – те ж саме. Але це не мій вибір, а їхній (усміхається).

Тімур Мірошниченко з родиною / Пресслужба Нового каналу

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