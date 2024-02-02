Євробачення-2024: Тімур Мірошниченко розповів про своїх фаворитів Нацвідбору
За лаштунками шоу «єПитання» телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, що його сини та донька фанатіють від міжнародного пісенного конкурсу.
За лаштунками шоу Нового каналу «єПитання» ведучий зізнався, що інтерес до конкурсу проявляють і його сини та донечка.
Діти люблять конкурс «Євробачення», дивляться і дорослий, і дитячий. Вони завжди його чекають і, можна сказати, навіть розбираються, – з усмішкою розповідає Тімур Мірошниченко. – На днях от слухали казку, яку начитала учасниця дитячого «Євробачення-2023». На початку аудіо було представлення: «Читає Анастасія Димид». І моя донька Мія одразу: «То це ж представниця дитячого «Євробачення!» (усміхається).
Коли оприлюднили пісні учасників Нацвідбору на «Євробачення-2024», малі послухали всі ці 11 треків. Та одразу вибрали улюблену. Пісня, яка тепер третій тиждень не вимикається в нашому домі, – це «Teresa & Maria» (виконавиці alyona alyona та Jerry Heil. – Прим. ред.), – ділиться Мірошниченко. – А ще коли я їх зранку везу в садочок, ця композиція тричі поспіль грає в машині. Ввечері забираю з садочка – те ж саме. Але це не мій вибір, а їхній (усміхається).
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