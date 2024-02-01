Тетяна Песик розповіла, що їй допомогло позбутися зайвих кілограмів
За лаштунками зйомок шоу «єПитання» зірка українського гумору Тетяна Песик розповіла, що входить до її нового раціону, і чому вже майже два роки не займається спортом.
Про це вона ексклюзивно для Нового каналу розповіла за лаштунками зйомок шоу «єПитання», яке телеканал покаже вже цієї весни.
Я помітила, що в мене з’явилися зайві кілограми. Зрозуміла: якщо не припиню нескінченно споживати їжу, то буду ставати ще більшою. В цей же момент вирішила переглянути спосіб життя та звички. І почала худнути, – ділиться Таня. – Повністю прибрала з раціону сіль. Вживаю менше олії, навіть якщо щось смажу. Вже відчула, що комфортніше себе почуваю, організму наче легше. Бо раніше, бувало, переїдала і ставала в’яла, неенергійна, нічого не хотілося робити, а лише лежати та їсти. А зараз взагалі не так! Ще й дівчата в Instagram мене дуже підтримали. У нас там тепер обмін інформацією. Вони мені щось рекомендують, я їм щось раджу. А ще ділимось одна з одною позитивом і мотивацією. Типу: «О, вона нині молодець! То і я не буду їсти пельмешки».
Відколи почалася війна, я не займалась спортом. У мене просто відбило бажання. Не можу зрозуміти, чому. Адже раніше дуже часто ходила в спортзал. Таке враження, що організм мені сам сказав: «Досить з тебе, можна відпочити», – зізнається Таня Песик. – Тож нині почала з харчування. Якщо я побачу, що від цього є результат, то підтягну фізичні навантаження. Але пізніше, не зараз. (Посміхається).
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