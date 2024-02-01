Тетяна Песик розповіла, що їй допомогло позбутися зайвих кілограмів

За лаштунками зйомок шоу «єПитання» зірка українського гумору Тетяна Песик розповіла, що входить до її нового раціону, і чому вже майже два роки не займається спортом.

Близько трьох тижнів тому відома гумористка та акторка Таня Песик почала ділитись на своїй сторінці в Instagram рецептами корисних страв. Виявляється, дівчина вирішила налагодити режим здорового харчування, аби схуднути.

Про це вона ексклюзивно для Нового каналу розповіла за лаштунками зйомок шоу «єПитання», яке телеканал покаже вже цієї весни.

Я помітила, що в мене з’явилися зайві кілограми. Зрозуміла: якщо не припиню нескінченно споживати їжу, то буду ставати ще більшою. В цей же момент вирішила переглянути спосіб життя та звички. І почала худнути, – ділиться Таня. – Повністю прибрала з раціону сіль. Вживаю менше олії, навіть якщо щось смажу. Вже відчула, що комфортніше себе почуваю, організму наче легше. Бо раніше, бувало, переїдала і ставала в’яла, неенергійна, нічого не хотілося робити, а лише лежати та їсти. А зараз взагалі не так! Ще й дівчата в Instagram мене дуже підтримали. У нас там тепер обмін інформацією. Вони мені щось рекомендують, я їм щось раджу. А ще ділимось одна з одною позитивом і мотивацією. Типу: «О, вона нині молодець! То і я не буду їсти пельмешки».

Гумористка Тетяна Песик / Пресслужба Нового каналу

Ідеальний сніданок для Тані – омлет у лаваші з різними начинками. Також можна додати легенький салатик. А ще нещодавно зірка відкрила для себе смузі зі шпинату, селери та ківі. Смакує із задоволенням! А от щодо фізичних навантажень поки що є питання.

Відколи почалася війна, я не займалась спортом. У мене просто відбило бажання. Не можу зрозуміти, чому. Адже раніше дуже часто ходила в спортзал. Таке враження, що організм мені сам сказав: «Досить з тебе, можна відпочити», – зізнається Таня Песик. – Тож нині почала з харчування. Якщо я побачу, що від цього є результат, то підтягну фізичні навантаження. Але пізніше, не зараз. (Посміхається).

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