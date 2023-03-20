Тетяна Песик розповіла про гумор під час війни
20 марта 2023 14:15
Акторка Тетяна Песик
Пресслужба Нового каналу
Акторка Тетяна Песик розповіла про виступи для військових.
«єПитання» комікеса Тетяна Песик ексклюзивно розповіла Новому каналу про гумор воєнного часу.
На початку повномасштабного вторгнення здавалося, що жартувати недоречно. Я вже думала, що моїй гумористичній кар’єрі настав кінець. Але ситуація змінилася в березні (2022 року. – Прим. ред.). Мене покликали виступити перед військовими. Взагалі не мала розуміння, які жарти потрібно підбирати. Поступово накривав страх. Що їм показувати? Як веселити? Як вони сприйматимуть жарти? Війна ж триває. Після кількох номерів військові почали сміятися. І я аж полегшено видихнула, – пригадує Песик. – Тоді й усвідомила, що роблю все правильно. І нашим військовим потрібна підтримка. Наприкінці виступу звернулася до захисників: «Хлопці, я так хвилювалася, що навіть забула представитися».
Акторка Тетяна Песик в студії шоу «єПитання» / Пресслужба Нового каналу
З’ясувалося, що військовим актуальні жарти про війну не заходять. Схоже, їм потрібно було відпочити від цього й розвантажити мозок. Вони більше сміялися з номерів на побутові теми, – пояснила акторка.
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