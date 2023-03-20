Тетяна Песик розповіла про гумор під час війни

20 марта 2023 14:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Тетяна Песик розповіла про гумор під час війни
Акторка Тетяна Песик
Пресслужба Нового каналу

Акторка Тетяна Песик розповіла про виступи для військових.

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Гумор – це потужна зброя на інформаційному фронті. Ми переконалися, що жарти про ворога дають впевненість у перемозі, об’єднують і допомагають впоратися зі стресом. За лаштунками шоу «єПитання» комікеса Тетяна Песик ексклюзивно розповіла Новому каналу про гумор воєнного часу. 

На початку повномасштабного вторгнення здавалося, що жартувати недоречно. Я вже думала, що моїй гумористичній кар’єрі настав кінець. Але ситуація змінилася в березні (2022 року. – Прим. ред.). Мене покликали виступити перед військовими. Взагалі не мала розуміння, які жарти потрібно підбирати. Поступово накривав страх. Що їм показувати? Як веселити? Як вони сприйматимуть жарти? Війна ж триває. Після кількох номерів військові почали сміятися. І я аж полегшено видихнула, – пригадує Песик. – Тоді й усвідомила, що роблю все правильно. І нашим військовим потрібна підтримка. Наприкінці виступу звернулася до захисників: «Хлопці, я так хвилювалася, що навіть забула представитися».

Акторка Тетяна Песик в студії шоу «єПитання» / Пресслужба Нового каналу

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Тоді виступ Тетяни складався з номерів, більшість з яких була написана в мирний час.

З’ясувалося, що військовим актуальні жарти про війну не заходять. Схоже, їм потрібно було відпочити від цього й розвантажити мозок. Вони більше сміялися з номерів на побутові теми, – пояснила акторка.

Нагадаємо, 

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