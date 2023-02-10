Новий канал готує до прем'єри нове шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк.

В нас є питання

Охоронці студії Нового каналу вже давно не бачили стільки знаменитостей та людей з раціями. Вперше з початку повномасштабного вторгнення там знімають розважальне сімейне шоу. По обидва боки студії – ігрові стійки, за ними – українські зірки та герої нашого часу. Всюди яскраві екрани, а під супровід відомого інтернет-хіта «Добрий день, Everybody» чути кроки ведучої... Команда режисера: «Оплески!» Розпочинаються зйомки шоу «єПитання» на Новому каналі.

Проєкт «єПитання» – це українська адаптація легендарного американського формату Family Feud. За правилами, дві команди протягом п’яти раундів і фіналу змагаються за перемогу, відповідаючи на запитання. Суть проста – вгадати найпопулярніші відповіді українців про буденні речі з різних сфер життя. Наприклад, що жінки роблять перед сном, чим можна відкоркувати пляшку вина, що кажуть найчастіше, коли вмикається сигнал повітряної тривоги, та ін.

Ми ставили питання нашим підписникам у соціальних мережах та перехожим на вулицях. Гострі, часом провокаційні, але актуальні для нашої аудиторії, – розповідає керівниця проєкту Анна Вовк. – Учасникам шоу потрібно відгадати найпопулярніші відповіді, які дали люди в цих опитуваннях. На прикладі «Хто зверху?» ми знаємо, що глядачам Нового каналу дуже подобаються бонусні запитання. Відповіді на них супроводжуються розповідями про особистий досвід та прикладами з життя зіркових учасників. Тож, спираючись на вподобання нашої аудиторії, ми й обрали такий формат.

«єПитання»: Новий канал знімає сімейне шоу з Лесею Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Мета «єПитання» – відволікти та трохи розвеселити українців у такий непростий для всіх час. У цьому розважальному сімейному шоу є легкість, гумор, актуальність та найкраща ведуча – Леся Нікітюк.

Мені поки що незвично, – зізнається Леді Ле. – З початком війни я займалася переважно гуманітарною допомогою, вже відвикла від студійних зйомок. А тут раптом знову студія! Тебе нафарбували, одягнули в костюм, та ще й кажуть, що можна пожартувати. Чесно кажучи, це дивно. Але методички, як жити під час війни, немає. Потрібно діяти лише відповідно до своїх внутрішніх відчуттів.

А хто грає?

У кожному випуску «єПитання» глядач побачить протистояння двох команд, у складі яких – по чотири людини. До речі, підбирали їх за особливим принципом.

За оригінальним форматом, це сімейне шоу. Але через війну в Україні багато сімей зараз живуть не разом, тому команди ми формували за спільними інтересами. Наприклад, телевізійні ведучі, актори одного серіалу, військовий оркестр, гумористи, кінологи, співачки, – розповідає шеф-редактор проєкту Ігор Новінчук. – На телебаченні зараз дуже мало розважального контенту, людям не вистачає позитивних емоцій. Я десь в інтернеті прочитав, що п’ять хвилин сміху заміняє 200 грам сметани. Не знаю, для чого вам така інформація, але просто знайте це. Проєкт потрібно дивитись обов’язково, адже не щодня побачиш, як зірки «туплять».

«єПитання» - нове розважальне сімейне шоу на Новому каналі / Пресслужба Нового каналу

Вже незабаром у «єПитання» на Новому каналі ви побачите: Григорія Решетніка, Юрія Ткача, Костю Войтенка, Тімура Мірошниченка, Павла Зіброва, Васю Байдака, Віктора Павліка, Дашу Астаф’єву, Олексія Завгороднього, Michelle Andrade, Рому Міщерякова та багатьох інших знаменитостей.

Зйомки під час війни

Готувати телевізійний проєкт в умовах війни складно. У членів команди дуже часто не було зв’язку, світла та інтернету. Це зупиняло багато процесів, бо неможливо в таких умовах малювати декорації, графіку, підбирати музику, монтувати сюжети. Команда шоу зізнається, що навіть на наради важко було збиратися, бо в усіх за різними графіками вимикали світло.

У перший знімальний день було чотири повітряні тривоги. Вся група в цей час знаходилася в укритті, зірок гримували також у сховищі. А зі звичайних 12 годин зміни нам лишилося тільки п’ять. Враховуючи, що це новий формат, то катастрофічно мало, – говорить Анна Вовк. – Раніше, коли ми щось не встигали, могли продовжувати знімати до 12 ночі й навіть довше. А зараз на майданчику робота має закінчитися о 21:00, бо комендантська година, і людям треба вчасно потрапити додому.

Учасники шоу «єПитання» / Пресслужба Нового каналу

Попри всі перепони знімальна група й українські зірки щасливі знову повернутися на майданчик і створювати проєкт для українців і про українців. Звісно, щодня, в кадрі та за кадром, дякуючи нашим військовим. До речі, спойлер: під час перегляду шоу в ефірі кожен глядач зможе задонатити на ЗСУ. Для цього на екранах розмістять спеціальний QR-код.

Завдяки нашим захисникам та захисницям ми можемо працювати, жити і хоч якось радіти, – ділиться Леся Нікітюк. – Взагалі, я вважаю, що українці чекають на такий проєкт. Неможливо жити в постійному стресі, всім треба іноді видихати, переключатися. І якщо наше шоу викликатиме хоча б легку усмішку в людей, то, вважаю, ми вже впоралися зі своєю роботою.

Дивіться розважальне сімейне шоу «єПитання» вже в березні на Новому каналі!