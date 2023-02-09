Реаліті-шоу «Побачення без фільтрів» – прем'єра на ТЕТ у лютому

9 февраля 2023 15:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Реаліті-шоу «Побачення без фільтрів» – прем'єра на ТЕТ у лютому
«Побачення без фільтрів» – реаліті-шоу на ТЕТ
Пресслужба каналу ТЕТ

З 13 лютого о 18:00 у новому сезоні телеканал ТЕТ показуватиме прем’єрне реаліті-шоу «Побачення без фільтрів».

Читайте такожСмачні суші від Шефа Алекса Якутова на День закоханих – рецепт
ТЕТ відправить людей в активному пошуку на побачення наосліп, а улюблені експерти Даша Астаф’єва, Олексій Дурнєв, Андрій Рибак, Анастасія Зухвала та Валерія Мандзюк їх коментуватимуть.

Кохання – це те, що мотивує рухатися, добиватися та ставати краще. В «Побаченнях без фільтрів» ми хочемо показати силу кохання, різноманітність характерів і стосунків та надихнути на романтичні жести. Навіть зараз, під час війни, ми продовжуємо прагнути знайти «своє», «рідне». Та поки пошуки продовжуються, ТЕТ підійме настрій, бойовий дух і наділить сміливістю, – розповіла Оксана Петришин, генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ.

«Побачення без фільтрів» – найчесніше шоу про те, як побудувати стосунки. Це концентрація гумору та романтики без фільтрів, така, як вона є в реальному житті, а не в казках.

Читайте такожМайже одружені: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Глядачі зазирнуть у чужі побачення, романтичні, кумедні та екстраординарні, а коміки скажуть вголос те, що зазвичай пари бояться сказати одне одному на першому побаченні. Звісно, без нападів розчулення та іспанського сорому не обійтися.

120 самотніх людей спробували своє щастя на проєкті та сходили на 60 оригінальних побачень. Майже 40 пар продовжили стосунки за кадром. Були як дуже романтичні побачення, так і дуже оригінальні.

Частину проєкту було знято до 24 лютого 2022 року та перервано через війну, втім восени знімання поновилися – аби попри все глядачі змогли усміхнутися, зарядится позитивом і надихнутися.

Не пропустіть премʼєру нового реаліті-шоу «Побачення без фільтрів» – з 13 лютого о 18:00 на телеканалі ТЕТ!

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ТЕТ телешоу анонси Даша Астаф`єва телешоу 2023 Побачення без фільтрів Олексій Дурнєв

Матеріали на тему

Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни
Новини

Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни
Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
Телешоу

Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
Майже одружені: дивитися 3 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Серіали

Майже одружені: дивитися 3 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Співак Volkovsky: В світі має бути місце для душі та щирості
Меломан

Співак Volkovsky: В світі має бути місце для душі та щирості
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому

Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому
Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»

Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?

МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

Популярне відео

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації
Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)

Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)

Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK