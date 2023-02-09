Реаліті-шоу «Побачення без фільтрів» – прем'єра на ТЕТ у лютому
З 13 лютого о 18:00 у новому сезоні телеканал ТЕТ показуватиме прем’єрне реаліті-шоу «Побачення без фільтрів».
Кохання – це те, що мотивує рухатися, добиватися та ставати краще. В «Побаченнях без фільтрів» ми хочемо показати силу кохання, різноманітність характерів і стосунків та надихнути на романтичні жести. Навіть зараз, під час війни, ми продовжуємо прагнути знайти «своє», «рідне». Та поки пошуки продовжуються, ТЕТ підійме настрій, бойовий дух і наділить сміливістю, – розповіла Оксана Петришин, генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ.
«Побачення без фільтрів» – найчесніше шоу про те, як побудувати стосунки. Це концентрація гумору та романтики без фільтрів, така, як вона є в реальному житті, а не в казках.
120 самотніх людей спробували своє щастя на проєкті та сходили на 60 оригінальних побачень. Майже 40 пар продовжили стосунки за кадром. Були як дуже романтичні побачення, так і дуже оригінальні.
Частину проєкту було знято до 24 лютого 2022 року та перервано через війну, втім восени знімання поновилися – аби попри все глядачі змогли усміхнутися, зарядится позитивом і надихнутися.
Не пропустіть премʼєру нового реаліті-шоу «Побачення без фільтрів» – з 13 лютого о 18:00 на телеканалі ТЕТ!