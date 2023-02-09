Смачні суші від Шефа Алекса Якутова на День закоханих – рецепт

9 февраля 2023 13:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Смачні суші від Шефа Алекса Якутова на День закоханих – рецепт
Шеф Алекс Якутов
Пресслужба Нового каналу

Кулінарний експерт Нового каналу, Шеф Алекс Якутов, поділився фірмовим рецептом елементарної в приготуванні популярної страви – суші, які прикрасять романтичний вечір.

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День закоханих вже дуже скоро! Пари – в активному пошуку презентів для своїх половинок. Та завжди хочеться не лише здивувати матеріальним, а й подарувати людині емоцію. Смачна вечеря, зроблена власноруч, – один з чудових варіантів!

Я завжди готую суші саме за цим рецептом, тому що він «нашвидкоруч». Вони дуже смачні та оригінальні. Навіть палички не потрібно, щоб їх їсти, – каже Алекс Якутов. – Занотовуйте рецепт!

Інгредієнти:

  • рис для суші (бажано знайти саме такий) – 1 склянка
  • вода – 1 склянка
  • виноградний або яблучний оцет – 70 г
  • сіль – 1 ч. л.
  • цукор – 4 ч. л.
  • норі
  • зелена цибуля (за бажанням)
  • слабосолений лосось
  • майонез
  • васабі
  • кунжут
  • соєвий соус

Спосіб приготування:

  1. Зваріть рис. Стакан рису промийте у холодній воді до десяти разів, доки вона не стане прозорою. Все залежить від того, яка у вас крупа. Коли вода стекла, висипте рис у каструлю. Залийте однією склянкою холодної води. Обов’язково, щоб було 1:1. Сіль додавати не потрібно. Закрийте каструлю кришкою, поставте на середній вогонь. Щойно вода закипіла, зменшіть вогонь. Важливо! Кришка має бути без отворів! Каструля в жодному разі не має пропускати пару. Варіть рис рівно 15 хвилин. Після цього, не піднімаючи кришку, залиште каструлю постояти ще 10 хвилин, аби рис «дійшов».
  2. Поки рис вариться, приготуйте заправку. Змішайте оцет, сіль і цукор. Прогрійте суміш на вогні, щоб розчинився цукор. Важливо не доводити до кипіння. Остудіть заправку, залийте нею рис, перемішайте.
  3. Розріжте норі на квадратики 7х7 см. Чайною ложкою викладіть на норі рис. Далі, за бажанням, подрібнену зелену цибулю. Наверх викладіть соус – суміш майонезу та васабі. Далі – шматок слабосоленого лосося. Посипте кунжутом – сирим або підсмаженим. Його можна замінити на тартар з яловичини чи тартар з лосося. Далі можна викласти шматок авокадо, ікру чи будь-що на ваш смак. Смакуйте суші, як заведено, із соєвим соусом.

Смачного! І романтичного вам свята!

Смачні суші від Шефа Алекса Якутова на День закоханих / Пресслужба Нового каналу

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