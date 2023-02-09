Смачні суші від Шефа Алекса Якутова на День закоханих – рецепт
Кулінарний експерт Нового каналу, Шеф Алекс Якутов, поділився фірмовим рецептом елементарної в приготуванні популярної страви – суші, які прикрасять романтичний вечір.
Я завжди готую суші саме за цим рецептом, тому що він «нашвидкоруч». Вони дуже смачні та оригінальні. Навіть палички не потрібно, щоб їх їсти, – каже Алекс Якутов. – Занотовуйте рецепт!
Інгредієнти:
- рис для суші (бажано знайти саме такий) – 1 склянка
- вода – 1 склянка
- виноградний або яблучний оцет – 70 г
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – 4 ч. л.
- норі
- зелена цибуля (за бажанням)
- слабосолений лосось
- майонез
- васабі
- кунжут
- соєвий соус
Спосіб приготування:
- Зваріть рис. Стакан рису промийте у холодній воді до десяти разів, доки вона не стане прозорою. Все залежить від того, яка у вас крупа. Коли вода стекла, висипте рис у каструлю. Залийте однією склянкою холодної води. Обов’язково, щоб було 1:1. Сіль додавати не потрібно. Закрийте каструлю кришкою, поставте на середній вогонь. Щойно вода закипіла, зменшіть вогонь. Важливо! Кришка має бути без отворів! Каструля в жодному разі не має пропускати пару. Варіть рис рівно 15 хвилин. Після цього, не піднімаючи кришку, залиште каструлю постояти ще 10 хвилин, аби рис «дійшов».
- Поки рис вариться, приготуйте заправку. Змішайте оцет, сіль і цукор. Прогрійте суміш на вогні, щоб розчинився цукор. Важливо не доводити до кипіння. Остудіть заправку, залийте нею рис, перемішайте.
- Розріжте норі на квадратики 7х7 см. Чайною ложкою викладіть на норі рис. Далі, за бажанням, подрібнену зелену цибулю. Наверх викладіть соус – суміш майонезу та васабі. Далі – шматок слабосоленого лосося. Посипте кунжутом – сирим або підсмаженим. Його можна замінити на тартар з яловичини чи тартар з лосося. Далі можна викласти шматок авокадо, ікру чи будь-що на ваш смак. Смакуйте суші, як заведено, із соєвим соусом.
Смачного! І романтичного вам свята!